Уоткинс продлил контракт с «Астон Виллой». Форвард сборной Англии набрал 4+3 в 7 матчах сезона АПЛ, им интересовался «МЮ»
«Астон Вилла» и Олли Уоткинс подписали новый контракт.
27-летний нападающий договорился о долгосрочном соглашении с клубом из Бирмингема.
Англичанин выступает в составе «Астон Виллы» с сезона-2020/21, перейдя в команду из «Брентфорда».
В нынешнем сезоне Олли Уоткинс забил 4 гола и сделал 3 результативных передачи в 7 матчах АПЛ.
Подробную статистику форварда сборной Англии, которым летом интересовался «Манчестер Юнайтед», можно изучить здесь.
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