Уоткинс продлил контракт с «Астон Виллой». Форвард сборной Англии набрал 4+3 в 7 матчах сезона АПЛ, им интересовался «МЮ»

«Астон Вилла» и Олли Уоткинс подписали новый контракт.

27-летний нападающий договорился о долгосрочном соглашении с клубом из Бирмингема.

Англичанин выступает в составе « » с сезона-2020/21, перейдя в команду из «Брентфорда».

В нынешнем сезоне забил 4 гола и сделал 3 результативных передачи в 7 матчах .

Подробную статистику форварда сборной Англии, которым летом интересовался «Манчестер Юнайтед», можно изучить здесь.

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