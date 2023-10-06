Уоткинс продлил контракт с «Астон Виллой». Форвард сборной Англии набрал 4+3 в 7 матчах сезона АПЛ, им интересовался «МЮ»

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Олли Уоткинс Футбол

«Астон Вилла» и Олли Уоткинс подписали новый контракт.

27-летний нападающий договорился о долгосрочном соглашении с клубом из Бирмингема.

Англичанин выступает в составе «Астон Виллы» с сезона-2020/21, перейдя в команду из «Брентфорда».

В нынешнем сезоне Олли Уоткинс забил 4 гола и сделал 3 результативных передачи в 7 матчах АПЛ.

Подробную статистику форварда сборной Англии, которым летом интересовался «Манчестер Юнайтед», можно изучить здесь.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фран
Он из сезона в сезон хорош и очень даже стабилен. Всё по делу.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yenchik
Чего еще не сделаешь, чтоб в манчестер юнайтед не переходить)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий