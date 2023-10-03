Галактионов о 3:1 с «Ростовом»: «Локомотив» в хорошем функциональном состоянии. Обязаны держать уровень, который задали победой над «Зенитом»

Михаил Галактионов поделился мнением о победе над «Ростовом».

«Локомотив» одержал победу со счетом 3:1 в матче Фонбет Кубка России.

– Как оцените игру ? Рассматриваете их с Дзюбой в паре?

– Тимур хорошо начал, был активен в прессинге. Забил хороший мяч, провел хорошую игру.

Что касается взаимодействий, то будем исходить из конкретного соперника и целей на игру.

– Вы удачно играете последние матчи. В чем причина?

– Находимся в хорошем функциональном состоянии, но эйфории нет.

Тяжелый сезон, в котором каждый может обыграть каждого. Продолжаем работать. Восстановимся и будем планомерно готовиться к «Уралу».

– Как настраиваете команду на игру?

– Даем определенные задания, мотивируем, хотя уровень и так высок, отрабатываем принципы игры.

Стабильность может проседать. Вот тут есть над чем работать. Обязаны держать уровень, который задали победой над «Зенитом».

– В прошлом году «Локомотив» проиграл «Акрону». На этот раз готовы выиграть Кубок?

– Тогда были 11‑метровые, лотерея. Остальное задается конкретной игрой и соперником.

Сегодня выиграли, получили пищу для размышлений, двигаемся вперед, – сказал главный тренер « » .

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