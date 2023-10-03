Галактионов о 3:1 с «Ростовом»: «Локомотив» в хорошем функциональном состоянии. Обязаны держать уровень, который задали победой над «Зенитом»
Михаил Галактионов поделился мнением о победе над «Ростовом».
«Локомотив» одержал победу со счетом 3:1 в матче Фонбет Кубка России.
– Как оцените игру Тимура Сулейманова? Рассматриваете их с Дзюбой в паре?
– Тимур хорошо начал, был активен в прессинге. Забил хороший мяч, провел хорошую игру.
Что касается взаимодействий, то будем исходить из конкретного соперника и целей на игру.
– Вы удачно играете последние матчи. В чем причина?
– Находимся в хорошем функциональном состоянии, но эйфории нет.
Тяжелый сезон, в котором каждый может обыграть каждого. Продолжаем работать. Восстановимся и будем планомерно готовиться к «Уралу».
– Как настраиваете команду на игру?
– Даем определенные задания, мотивируем, хотя уровень и так высок, отрабатываем принципы игры.
Стабильность может проседать. Вот тут есть над чем работать. Обязаны держать уровень, который задали победой над «Зенитом».
– В прошлом году «Локомотив» проиграл «Акрону». На этот раз готовы выиграть Кубок?
– Тогда были 11‑метровые, лотерея. Остальное задается конкретной игрой и соперником.
Сегодня выиграли, получили пищу для размышлений, двигаемся вперед, – сказал главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов.
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