Галактионов о 3:1 с «Ростовом»: «Локомотив» в хорошем функциональном состоянии. Обязаны держать уровень, который задали победой над «Зенитом»

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Михаил Галактионов Тимур Сулейманов Футбол

Михаил Галактионов поделился мнением о победе над «Ростовом».

«Локомотив» одержал победу со счетом 3:1 в матче Фонбет Кубка России.

– Как оцените игру Тимура Сулейманова? Рассматриваете их с Дзюбой в паре?

– Тимур хорошо начал, был активен в прессинге. Забил хороший мяч, провел хорошую игру.

Что касается взаимодействий, то будем исходить из конкретного соперника и целей на игру.

– Вы удачно играете последние матчи. В чем причина?

– Находимся в хорошем функциональном состоянии, но эйфории нет.

Тяжелый сезон, в котором каждый может обыграть каждого. Продолжаем работать. Восстановимся и будем планомерно готовиться к «Уралу».

– Как настраиваете команду на игру?

– Даем определенные задания, мотивируем, хотя уровень и так высок, отрабатываем принципы игры.

Стабильность может проседать. Вот тут есть над чем работать. Обязаны держать уровень, который задали победой над «Зенитом».

– В прошлом году «Локомотив» проиграл «Акрону». На этот раз готовы выиграть Кубок?

– Тогда были 11‑метровые, лотерея. Остальное задается конкретной игрой и соперником.

Сегодня выиграли, получили пищу для размышлений, двигаемся вперед, – сказал главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов.

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artemij Matroskin
молодцы ,держите темп !
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Подволоцкий
Еще совсем недавно Галактионова отправляли в отставку...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ Алексей Подволоцкий
Еще совсем недавно Галактионова отправляли в отставку...
Так у него основа (с Дзюбой) играет хуже чем не основа. Сегодня полтора тайма дублёры прям рвали Ростов. Потом вышла основа с Дзюбой и началось привычное унылое...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Подволоцкий
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Так у него основа (с Дзюбой) играет хуже чем не основа. Сегодня полтора тайма дублёры прям рвали Ростов. Потом вышла основа с Дзюбой и началось привычное унылое...
Ну значит нужно разбираться с Дзюбой. Либо по-другому его использовать, либо сажать на скамейку и расставаться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ Алексей Подволоцкий
Ну значит нужно разбираться с Дзюбой. Либо по-другому его использовать, либо сажать на скамейку и расставаться
Да его пару раз не выпустить, а потом дать шанс, Дзюба будет рвать и метать на поле. Доказывать. Вопрос в том, что Галактионов этого не когда не сделает. Духу не хватит попереть против Дзюбы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Подволоцкий
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Да его пару раз не выпустить, а потом дать шанс, Дзюба будет рвать и метать на поле. Доказывать. Вопрос в том, что Галактионов этого не когда не сделает. Духу не хватит попереть против Дзюбы.
Даже если может такая причина, то я не понимаю ее. Он же не загрызет его
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий