Вратарь «Валвейка» находится в сознании после удара ногой от форварда «Аякса» Бробби
Вратарь «Валвейка» находится в сознании после удара ногой от форварда «Аякса».
«Валвейк» принимал «Аякс» в рамках 7-го тура Эредивизи. На 85-й минуте вратарь хозяев Этьенн Вассен столкнулся с Байаном Бробби – форвард на высокой скорости врезался в него ногой. Клубные врачи оказали Вассену, потерявшему сознание, первую помощь, они воспользовались дефибриллятором.
Футболисты приняли решение не доигрывать матч в тот же день. «Аякс» на тот момент вел в счете – 3:2.
Затем «Валвейк» сообщил, что Вассен в порядке.
«Дорогие болельщики «Валвейка»,
Мы крайне шокированы инцидентом с нашим вратарем Этьенном Вассеном. После тщательного медицинского обследования мы можем сообщить, что он в сознании. Его доставили в больницу для дальнейшего обследования.
Мы желаем Этьенну сил и неиссякаемой энергии. Надеемся, он скоро вернется к нам», – сказано в сообщении «Валвейка».
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вратарь "Валвейка" Вассен...
p.s. Вассен это фамилия, вратарь он Валвейка