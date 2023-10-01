Вратарь «Валвейка» находится в сознании после удара ногой от форварда «Аякса» Бробби

Вратарь «Валвейка» находится в сознании после удара ногой от форварда «Аякса».

«Валвейк» принимал «Аякс» в рамках 7-го тура . На 85-й минуте вратарь хозяев Этьенн Вассен столкнулся с Байаном Бробби – форвард на высокой скорости врезался в него ногой. Клубные врачи оказали Вассену, потерявшему сознание, первую помощь, они воспользовались дефибриллятором.

Футболисты приняли решение не доигрывать матч в тот же день. «Аякс» на тот момент вел в счете – 3:2.

Затем «Валвейк» сообщил, что Вассен в порядке.

«Дорогие болельщики «Валвейка»,

Мы крайне шокированы инцидентом с нашим вратарем Этьенном Вассеном. После тщательного медицинского обследования мы можем сообщить, что он в сознании. Его доставили в больницу для дальнейшего обследования.

Мы желаем Этьенну сил и неиссякаемой энергии. Надеемся, он скоро вернется к нам», – сказано в сообщении « ».

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