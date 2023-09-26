Пономарев о ЦСКА в матче с «Ростовом»: «Мучение, а не оборона – такого проходного двора давно не видел. Ладно, 1-й гол, но 2-й и 3-й – вообще анекдот, в штрафной постоянно лишние люди»

Владимир Пономарев недоволен игрой ЦСКА в обороне против «Ростова».

В матче 9-го тура Мир РПЛ ЦСКА сыграл вничью с « » (3:3), уступая по ходу матча со счетом 0:2 и 1:3.

– Почему армейцы едва не проиграли «Ростову»?

– Я абсолютно ничего не понял. Как ЦСКА играл, что за игра была ненормальная с «Ростовом». Оборона обеих команд никуда не годится. Ну, «Ростов» – ладно, он уже давно помногу пропускает. У него 19 мячей в этой графе на данный момент.

А что касается армейцев, я был просто удивлен. Нет Мойзеса, , – это понятно, но все равно в защиту можно было поставить более опытных ребят. А такого проходного двора я давно не видел. Как можно от такой команды пропускать три мяча? Ну ладно, первый гол. Там получился очень хороший удар у ростовчанина. Акинфеев сам не ожидал. Но второй и третий – это вообще анекдот. Федотову надо пристально посмотреть на оборону. Забить ЦСКА забьет, а вот защита – это основное.

– То есть тройка в центре обороны – Агапов, и – не жизнеспособна?

– Конечно. Можно было бы четверых в защиту поставить, и играли бы нормально. А вчера было непонятно, кто за что отвечает. В штрафной постоянно оказывались какие-то лишние люди. Это не игра в обороне, а мучение.

– Первые минут 15 гости провели плохо. Почему дебют не удался?

– Я не понял этого. Минут 20 был какой-то сумбур со стороны гостей. Не могли они разобраться. А у ростовчан наоборот все получалось. Куда бы мяч ни шел, все к своему. Так бывает. А потом у южан все разладилось, и качели пошли в другую сторону – они стали пропускать. Оборона там тоже безобразная. Видимо, Карпин не разбирается с этим вопросом, потому что и в прошлом году мы наблюдали то же самое.

А Федотов меня просто удивил. Разве можно так играть в защите? Хелвен мне не очень понравился, хотя и забил. Но его задача, прежде всего, это оборона. Главное, чтобы он там был на месте. А его зачастую не было. Он опаздывал, не подстраховывал центральную зону. Федотов должен сделать выводы, что-то придумать, – сказал бывший игрок ЦСКА.

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