Беллингем специально не наступил на эмблему «Атлетико» на газоне, покидая поле после дерби
Джуд Беллингем намеренно не наступил на эмблему «Атлетико» на газоне после дерби.
В 6-м туре Ла Лиги «Реал» уступил «Атлетико» на «Метрополитано» (1:3) – это первое поражение «сливочных» с начала сезона.
Как сообщает Marca со ссылкой на El Mundo, уходя в подтрибунное помещение после матча, Беллингем намеренно обошел эмблему «Атлетико», нанесенную на газон возле входа в тоннель, чтобы не наступить на нее.
Таким образом полузащитник «Реала» проявил уважение к сопернику.
Аспиликуэта упрекнул Беллингема за удар носком бутсы в голеностоп Корреа в дерби. Хавбек «Реала» в ответ обвинил «Атлетико» в затяжках времени: «Честная игра? Вы четыре раза бросали мячи на поле»
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