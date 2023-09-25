Беллингем специально не наступил на эмблему «Атлетико» на газоне, покидая поле после дерби

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Метрополитано Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем намеренно не наступил на эмблему «Атлетико» на газоне после дерби.

В 6-м туре Ла Лиги «Реал» уступил «Атлетико» на «Метрополитано» (1:3) – это первое поражение «сливочных» с начала сезона.

Как сообщает Marca со ссылкой на El Mundo, уходя в подтрибунное помещение после матча, Беллингем намеренно обошел эмблему «Атлетико», нанесенную на газон возле входа в тоннель, чтобы не наступить на нее.

Таким образом полузащитник «Реала» проявил уважение к сопернику.

Аспиликуэта упрекнул Беллингема за удар носком бутсы в голеностоп Корреа в дерби. Хавбек «Реала» в ответ обвинил «Атлетико» в затяжках времени: «Честная игра? Вы четыре раза бросали мячи на поле»

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8 комментариев

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red hikkikomori
Вот уже и обеление репутации голден боя после грязной игры подоспело, оперативненько
+17
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Фут.Боль
А зачем наносить эмблемы перед входом? Чтобы их обходили потом?А если не обошёл, то скандал и неуважение?
+7
0
+7
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Johnie
В любой ситуации нужно сохранять лицо.

Уважение!
+7
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Glukinho
Я понимаю новость, если бы наступил. Но что НЕ наступил - где тут инфоповод?
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vcaireac
Ответ red hikkikomori
Вот уже и обеление репутации голден боя после грязной игры подоспело, оперативненько
А если бы не обошел,ты бы первым его хейтил ща это.Чел просто проявил уважение,несмотря на проигрыш прямому конкуренту.Не ищите подвох там где его нет.
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rigobersong
Ответ Фут.Боль
А зачем наносить эмблемы перед входом? Чтобы их обходили потом?А если не обошёл, то скандал и неуважение?
Помню Кайри Ирвинг наступил на эмблему Бостона и устроили скандал, только вот эта эмблема в центре паркета и на ней бегали обе команды:)) Просто люди уже с ума посходили:))
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