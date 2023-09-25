Беллингем специально не наступил на эмблему «Атлетико» на газоне, покидая поле после дерби

Джуд Беллингем намеренно не наступил на эмблему «Атлетико» на газоне после дерби.

В 6-м туре «Реал» уступил «Атлетико» на « » (1:3) – это первое поражение «сливочных» с начала сезона.

Как сообщает Marca со ссылкой на El Mundo, уходя в подтрибунное помещение после матча, Беллингем намеренно обошел эмблему «Атлетико», нанесенную на газон возле входа в тоннель, чтобы не наступить на нее.

Таким образом полузащитник «Реала» проявил уважение к сопернику.

Аспиликуэта упрекнул Беллингема за удар носком бутсы в голеностоп Корреа в дерби. Хавбек «Реала» в ответ обвинил «Атлетико» в затяжках времени: «Честная игра? Вы четыре раза бросали мячи на поле»

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