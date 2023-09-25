«Ливерпуль» и Цимикас продлили контракт до 2027 года
Константинос Цимикас продлил контракт с «Ливерпулем».
Английский клуб объявил о подписании нового контракта с левым защитником. Он будет действовать до 2027 года.
Цимикас присоединился к «Ливерпулю» в 2020 году. В составе «красных» он провел 63 матча, в которых отличился 12 ассистами.
Подробную статистику 27-летнего грека можно найти здесь.
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Но если серьезно, человек уже 5 лет играет за сборную Греции, а за Ливерпуль отбегал суммарно 2 полных сезона практически. (по кол-ву матчей)