«Ливерпуль» и Цимикас продлили контракт до 2027 года

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Константинос Цимикас Футбол

Константинос Цимикас продлил контракт с «Ливерпулем».

Английский клуб объявил о подписании нового контракта с левым защитником. Он будет действовать до 2027 года

Цимикас присоединился к «Ливерпулю» в 2020 году. В составе «красных» он провел 63 матча, в которых отличился 12 ассистами. 

Подробную статистику 27-летнего грека можно найти здесь

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10 комментариев

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Андрей Романов
хорошая новость!
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Danik214
будущий основной игрок
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Hitgoe Himgob
Ответ Funny lepka
Извиняюсь сейчас без шуток но кто это
70 игр за команду, вам Ливерпуль интересен вообще?
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Bunyod Turgunov
Ответ Funny lepka
Извиняюсь сейчас без шуток но кто это
Это Цимикас
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Savardus
Ответ Funny lepka
Извиняюсь сейчас без шуток но кто это
Этот тот чувак, который "В смысле не Робертсон?!".

Но если серьезно, человек уже 5 лет играет за сборную Греции, а за Ливерпуль отбегал суммарно 2 полных сезона практически. (по кол-ву матчей)
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Funny lepka
Ответ Hitgoe Himgob
70 игр за команду, вам Ливерпуль интересен вообще?
Ну честно говоря я буквально с 12 лет(год назад) начал активно за Ливерпулем и в целом за футболом следить,так что я может и видел его на поле да позабыл
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Консервативный глор
Ответ Funny lepka
Извиняюсь сейчас без шуток но кто это
Греческий скаузер
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Funny lepka
Ответ Savardus
Этот тот чувак, который "В смысле не Робертсон?!". Но если серьезно, человек уже 5 лет играет за сборную Греции, а за Ливерпуль отбегал суммарно 2 полных сезона практически. (по кол-ву матчей)
Ну посмотрим может заиграют его
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savik-A.M.
Ответ Funny lepka
Ну честно говоря я буквально с 12 лет(год назад) начал активно за Ливерпулем и в целом за футболом следить,так что я может и видел его на поле да позабыл
дублёр Робертсона , он не основной , так что ничего страшного
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