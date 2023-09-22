Хави: «Сомневаюсь, что задержусь в «Барсе» на 15 лет. Здесь огромные требования, американские горки»

Хави не считает, что задержится в «Барселоне» на 15 лет.

– Сколько еще видите себя на скамейке запасных «Барсы»?

– Думаю, 15 лет – сложно. Это «Барса», и требования здесь огромные.

Временами я получал огромное удовольствие, но были и времена, когда я страдал. Это американские горки.

Сейчас я очень счастлив и чувствую, что клуб доверяет мне, но сомневаюсь, что смогу задержаться здесь на 15 лет, – сказал тренер «Барселоны».

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