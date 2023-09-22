Хави: «Сомневаюсь, что задержусь в «Барсе» на 15 лет. Здесь огромные требования, американские горки»

Теги Барселона Хави Ла Лига Футбол

Хави не считает, что задержится в «Барселоне» на 15 лет.

– Сколько еще видите себя на скамейке запасных «Барсы»?

– Думаю, 15 лет – сложно. Это «Барса», и требования здесь огромные.

Временами я получал огромное удовольствие, но были и времена, когда я страдал. Это американские горки.

Сейчас я очень счастлив и чувствую, что клуб доверяет мне, но сомневаюсь, что смогу задержаться здесь на 15 лет, – сказал тренер «Барселоны».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ASH11
Ответ Lindeman
Если Барса преодолеет финансовой кризис и с Хави будет главным фаворитом во всех турнирах, то почему бы и не задержаться на 15 лет в этом клубе
Все может быть, но таких, как Фергюсон или Венгер, очень немного в современном футболе. Хави вполне здраво оценивает свои силы. Даже тот же Гвардиола, собрал волю в кулак и ушел через 4 года, хотя вот кто мог в Барсе 15 лет тренировать спокойно.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lindeman
Если Барса преодолеет финансовой кризис и с Хави будет главным фаворитом во всех турнирах, то почему бы и не задержаться на 15 лет в этом клубе
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сикарио
Физрук честен сам с собой, понимает, что в любом случае скоро получит под зад.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий