Деограсия после победы «Оренбурга» над «Факелом»: «Не верю, что пенальти — это лотерея. 11‑метровые нужно тренировать»

Давид Деограсия оценил победу «Оренбурга» над «Факелом» (0:0, 4:2 по пен.).

Команды встречались в 4-м туре группового этапа Фонбет Кубка России в рамках Пути РПЛ.

«Игра была равная, хотя мы доходили почаще к воротам соперника. У нас было больше желания выиграть, чего мы и добились в серии пенальти. Зарабатываем два очка и идем дальше.

У нас было много вынужденных замен. Игроки себя хорошо проявили. Теперь думаем о следующем матче.

Мы были спокойны во время серии пенальти. Это правда, что вчера мы тренировали пенальти. Некоторые говорят, что пенальти — это лотерея. Но я в это не верю: 11‑метровые нужно тренировать», — сказал главный тренер « ».

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