Ташуев о «Факеле» и 0:0 с «Уралом»: «Разошлись миром, но с кровью и потом. Боевая ничья»

Сергей Ташуев оценил ничью «Факела» с «Уралом» (0:0) в Мир РПЛ.

«В раздевалке поблагодарили ребят за боевую игру и боевую ничью. Игра была на три результата, но в конце концов разошлись миром, но с кровью и потом… Только не слезами (смеется). Закономерное очко, заработанно‑приобретенное.

Футбол крашен голами, а не вымученными очками. Мы хотим, чтобы команда играла в атакующий футбол. Что‑то получается, что‑то пока нет. « » тоже команда крепкая.

Можно ли сказать, что сегодня увидели ташуевский футбол? Лоскутно», — сказал главный тренер « ».

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