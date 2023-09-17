Экс-хавбек «Спартака» Хендрикс перешел в «Вестерн Сидней»

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Австралия трансферы Вестерн Сидней Йоррит Хендрикс Футбол

Хавбек Йоррит Хендрикс перешел в «Вестерн Сидней» свободным агентом.

28-летний нидерландец подписал с австралийским клубом контракт до июня 2024 года.

Последним клубом Хендрикса была «Фортуна» из Дюссельдорфа, которую он покинул по окончании прошлого сезона.

Полузащитник также известен по выступлениям за «Фейеноорд», «Спартак» и ПСВ.

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7 комментариев

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Удар Кержакова
Вот таких топарей когда то подписывал Спартак.
+7
0
+7
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Shast
Ответ kuzishen
Я уже забыл, что такой игрок играл за Спартак
Играл конечно громко сказано
+1
0
+1
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kuzishen
Я уже забыл, что такой игрок играл за Спартак
0
0
0
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Кто составил коспекты Лобановского?
Ответ Удар Кержакова
Вот таких топарей когда то подписывал Спартак.
А виноват во всем газпром
+3
-3
0
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