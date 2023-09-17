Экс-хавбек «Спартака» Хендрикс перешел в «Вестерн Сидней»

Хавбек Йоррит Хендрикс перешел в « » свободным агентом.

28-летний нидерландец подписал с австралийским клубом контракт до июня 2024 года.

Последним клубом Хендрикса была «Фортуна» из Дюссельдорфа, которую он покинул по окончании прошлого сезона.

Полузащитник также известен по выступлениям за «Фейеноорд», « » и ПСВ.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS