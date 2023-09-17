Экс-хавбек «Спартака» Хендрикс перешел в «Вестерн Сидней»
Хавбек Йоррит Хендрикс перешел в «Вестерн Сидней» свободным агентом.
28-летний нидерландец подписал с австралийским клубом контракт до июня 2024 года.
Последним клубом Хендрикса была «Фортуна» из Дюссельдорфа, которую он покинул по окончании прошлого сезона.
Полузащитник также известен по выступлениям за «Фейеноорд», «Спартак» и ПСВ.
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