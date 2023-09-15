Первое класико в сезоне пройдет 28 октября – «Барса» примет «Реал» в Ла Лиге
Первое класико в сезоне пройдет 28 октября 2023 года.
Матч Ла Лиги между «Барселоной» и «Реалом» пройдет в Барселоне на Олимпийском стадионе.
Встреча начнется в 16:15 по местному времени (17:15 по московскому).
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Эх, увидим ли мы что-то подобное по эмоциям в ближайшие годы?!
Крупные победы «Барселоны» над «Реалом» в XXI веке:
20 ноября 2004 года: «Барселона» – «Реал» – 3:0;
19 ноября 2005 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3;
2 мая 2009 года: «Реал» – «Барселона» – 2:6;
29 ноября 2010 года: «Барселона» – «Реал» – 5:0;
21 ноября 2015 года: «Реал» – «Барселона» – 0:4;
23 декабря 2017 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3;
28 октября 2018 года: «Барселона» – «Реал» – 5:1;
27 февраля 2019 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3
20 марта 2022 года: «Реал» – «Барселона» – 0:4.
30 июля 2023 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3
2) Твой любимый клуб -- за пропаганду детского порно
В сентябре 2019 года невеста Метцельдера подала заявление в полицию, заявив, что футболст послал ей в мессенджере 15 снимков детского порно. Полиция получила ордер на обыск и конфисковала компьютер и телефон Метцельдера.
Какой стыд, и вы думаете в реале кто-то высказался об этом?:)) Промолчали будто такой игрок и не играл за этот клуб:)) Позорище, вот теперь и получили за свое молчание!:))
Мда, классико уже не то
Леван, а Барсу по твоей логике не надо запретить?
Реал, в отличие от Барсы не знал и сразу принял меры.
Сейчас футбол другой, даже никто не дерется на поле