Первое класико в сезоне пройдет 28 октября – «Барса» примет «Реал» в Ла Лиге

Первое класико в сезоне пройдет 28 октября 2023 года.

Матч Ла Лиги между «Барселоной» и « » пройдет в Барселоне на Олимпийском стадионе.

Встреча начнется в 16:15 по местному времени (17:15 по московскому).

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