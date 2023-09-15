Первое класико в сезоне пройдет 28 октября – «Барса» примет «Реал» в Ла Лиге

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Первое класико в сезоне пройдет 28 октября 2023 года.

Матч Ла Лиги между «Барселоной» и «Реалом» пройдет в Барселоне на Олимпийском стадионе.

Встреча начнется в 16:15 по местному времени (17:15 по московскому).

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52 комментария

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JENNINGS
Ответ OldCityFan
Раньше трава была зеленее, раньше классико было зрелищней
Никогда не забуду Класико времён Моуринью-Гвардиола! Это было что-то с чем-то!
Эх, увидим ли мы что-то подобное по эмоциям в ближайшие годы?!
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Заяцволк
Ответ dr. cage
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Или если весь состав Реала не окажется в тюрьме за распространение запрещённых видео )
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werowolf-gears
Чуть ли не постоянно в конце октября играют
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OldCityFan
Раньше трава была зеленее, раньше классико было зрелищней
+7
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rigobersong
Ответ Andrey Ashhabadskiy
Барселона Реал 6-2!!!
«Барселона» в 10-й раз разгромила «Реал» в XXI веке.

Крупные победы «Барселоны» над «Реалом» в XXI веке:

20 ноября 2004 года: «Барселона» – «Реал» – 3:0;

19 ноября 2005 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3;

2 мая 2009 года: «Реал» – «Барселона» – 2:6;

29 ноября 2010 года: «Барселона» – «Реал» – 5:0;

21 ноября 2015 года: «Реал» – «Барселона» – 0:4;

23 декабря 2017 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3;

28 октября 2018 года: «Барселона» – «Реал» – 5:1;

27 февраля 2019 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3

20 марта 2022 года: «Реал» – «Барселона» – 0:4.

30 июля 2023 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3
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Serik Alik
Ответ werowolf-gears
Чуть ли не постоянно в конце октября играют
Ла, тоже это заметил. Мой отец фанат Реала, у него день рождения 25 октября, я какой год надеюсь, что они сыграют именно 25 октября, и, желательно, чтобы Барса в том матче победила. Пока даже даты не совпадают, не говоря уже о результате.
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Murtynya
Ответ Funny lepka
Как фанат Барселоны заявляю что если хороший газон и погода вам конец сливочные
А я как болельщик Реала заявляю, потом придёте к нам домой, на Бернабео, и в ответ вам будет конец
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Serik Alik
Ответ Abdul Aziz
также 28 октября 2018года, в мой 28 день рождения играли в Барсе и я тогда вживую видел этот разгром 5:1. Это был мой лучший день рождения. В этом году из-за одного гаранта, не получится уехать.
Классно, молодцы!
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Abdul Aziz
Ответ Serik Alik
Ла, тоже это заметил. Мой отец фанат Реала, у него день рождения 25 октября, я какой год надеюсь, что они сыграют именно 25 октября, и, желательно, чтобы Барса в том матче победила. Пока даже даты не совпадают, не говоря уже о результате.
также 28 октября 2018года, в мой 28 день рождения играли в Барсе и я тогда вживую видел этот разгром 5:1. Это был мой лучший день рождения. В этом году из-за одного гаранта, не получится уехать.
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BARCA_10
Ответ Serik Alik
Ла, тоже это заметил. Мой отец фанат Реала, у него день рождения 25 октября, я какой год надеюсь, что они сыграют именно 25 октября, и, желательно, чтобы Барса в том матче победила. Пока даже даты не совпадают, не говоря уже о результате.
играли 25 октября в 2014 году, Реал 3-1 выиграл
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rigobersong
Ответ Leon Betov
Барселону надо запретить на территории РФ за пропаганду лгбт
роналду не играл за Барселону:))
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Леван Мкртчян
Ответ Leon Betov
Барселону надо запретить на территории РФ за пропаганду лгбт
Запретить нужно тебя , за пропаганду букмекерских контор в своем нике.
2) Твой любимый клуб -- за пропаганду детского порно
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Serik Alik
Ответ BARCA_10
играли 25 октября в 2014 году, Реал 3-1 выиграл
Да, но я тогда ещё не интересовался футболом. Я начал отслеживать где-то с 16-17 годов
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Gordon Brown
Эль Классико -это самое сладкое блюдо гурманов от футбола!
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rigobersong
Бывший защитник «Реала» и сборной Германии Кристоф Метцельдер признал свою вину в распространении детской порнографии, сообщает Der Spiegel.
В сентябре 2019 года невеста Метцельдера подала заявление в полицию, заявив, что футболст послал ей в мессенджере 15 снимков детского порно. Полиция получила ордер на обыск и конфисковала компьютер и телефон Метцельдера.

Какой стыд, и вы думаете в реале кто-то высказался об этом?:)) Промолчали будто такой игрок и не играл за этот клуб:)) Позорище, вот теперь и получили за свое молчание!:))
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LaffyTaffy
Хоселу против Бревандовски….

Мда, классико уже не то
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Tristan...
Ответ izdaba
Почему на олимпийском стадионе?
Идёт реконструкция Камп Ноу. Весь этот сезон Барса будет проводить домашние матчи на Олимпийском стадионе...
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AnMe
То чувство, когда это рабочий день и рабочие часы :(
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izdaba
Почему на олимпийском стадионе?
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Усы Годзиллы
Ответ Леван Мкртчян
Запретить нужно тебя , за пропаганду букмекерских контор в своем нике. 2) Твой любимый клуб -- за пропаганду детского порно
https://sport--express-ru.turbopages.org/turbo/sport-express.ru/s/football/spain/reviews/trenera-akademii-barselony-obvinyayut-v-seksualnom-nasilii-nad-yunymi-igrokami-podrobnosti-1869562/

Леван, а Барсу по твоей логике не надо запретить?

Реал, в отличие от Барсы не знал и сразу принял меры.
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Бабур Туганов
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
пока официально подтвержденным насильником является только Дани Алвес
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BurBon
Ответку лучше в гостях играть, давление больше на маргарин будет.
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LaffyTaffy
Ответ JENNINGS
Никогда не забуду Класико времён Моуринью-Гвардиола! Это было что-то с чем-то! Эх, увидим ли мы что-то подобное по эмоциям в ближайшие годы?!
Никогда больше не увидим.
Сейчас футбол другой, даже никто не дерется на поле
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иц а мен
самое неудобное время выбрали, ######
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TAGAY
пока трудно что то сказать, в любом случае будет интересные игры . в прошлом сезоне в первом класико у Барсы не было двух основных ЦЗ а Кунде впервые сыграл после месяца отсутствие из за травм и Барса как и ожидаемо слили игру. а вот в полном то есть в боевом составе Барса сыграла в класико только в трех играх, и во всех этих играх победила, a в последнем класико сезона уже отсутствовал из за травм Френки и Педри и как и ожидаемо слили, но в этот раз облажались уже по полной,впервые проиграв разгромно в класико начиная с 2007 года.
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