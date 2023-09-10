Ирландия – Нидерланды. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
Сборная Нидерландов сыграет в гостях с Ирландией в квалификации Евро-2024.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 21:45 по московскому времени.
В прямом эфире игру можно будет посмотреть в Okko.
- Дата проведения
- 10 сентября, 21.45, «Авива-Стэдиум»
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