Ирландия – Нидерланды. Онлайн-трансляция начнется в 21:45

Сборная Нидерландов сыграет в гостях с Ирландией в квалификации Евро-2024.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 21:45 по московскому времени.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть в Okko.

Таблицы квалификации Евро-2024

Статистика квалификации Евро-2024

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