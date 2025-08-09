«Интер» рассматривает защитника «Дженоа» и Бельгии де Винтера на случай ухода Павара или Биссека
«Интер» контактировал с «Дженоа» насчет центрального защитника Кони де Винтера.
Миланцы рассматривают 23-летнего игрока сборной Бельгии на случай ухода Бенжамена Павара или Янна Биссека, на которого претендует «Кристал Пэлас».
Кроме того, в шорт-лист «Интера» входит защитник «Пармы» Джованни Леони.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sport Italia
