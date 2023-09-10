Президент «Урала»: «У нас одна задача – привлекать болельщиков на трибуны добротной игрой. Заявлять, что хотим занять 10-е место – неправильно, наверное»

Григорий Иванов сказал, что у «Урала» нет конкретной задачи в сезоне Мир РПЛ.

– Как оцените выступление «Урала» на старте сезона?

– Всегда хочется большего. Но нам грех жаловаться. Провели ряд качественных матчей, болельщик в нас поверил, пошел на стадион. В общем, нормально стартовали, но давайте заглянем в таблицу хотя бы, когда закончится первая часть сезона. Команда еще набирает обороты. Если вас интересует конкретная оценка, то я бы сейчас поставил « » четверку.

– Рассчитывали, что по итогам семи туров наберете 13 очков?

– Надо признать, что календарь у нас получился весьма тяжелый. Судите сами: в первых семи турах – ЦСКА, «Спартак», «Зенит». «Оренбург» на выезде. Мы там сыграли не очень хорошо, ведь еще к полю надо было привыкнуть. С «Балтикой» встречались в Калининграде.

Команда, которая вышла в , хотела всем все доказать при своих болельщиках. В целом, даже если бы набрали 10 очков, думаю, были бы довольны. А тут 13. Если бы мне заранее предложили такой расклад, я бы, конечно, согласился (улыбается).

– Вы так и не озвучили нигде публично задачу «Урала» на сезон?

– У нас одна задача – своей добротной игрой привлекать болельщиков на трибуны. Будет игра – придет и результат. А заявлять, что мы хотим занять, допустим, 10-е место... Наверное, это неправильно.

– Почему бы не заявить, что намерены залезть в пятерку?

– Мы не любим бросаться словами, лучше докажем делом. Реально смотрим на вещи, – сказал президент клуба.

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