Линдстрем мог перейти в «Ливерпуль» летом: «Я их фанат – но если не буду играть, матчи можно смотреть и по ТВ. «Наполи» – топ-клуб мирового уровня»

Йеспер Линдстрем мог перейти в «Ливерпуль».

Полузащитник перешел в «Наполи» из «Айнтрахта» этим летом.

«Я мог оказаться в « », но получил ли бы я там игровое время? Разумно ли было бы туда переходить?

Я – фанат «Ливерпуля», так что это тоже мог быть очень крутой опыт. Но если я не играю, то с тем же успехом могу смотреть их игры по телевизору, будучи игроком другого клуба. Сейчас я в том возрасте, когда мне нужно играть.

Думаю, « » – это хороший выбор. Это топ-клуб мирового уровня, мне сказали, что я должен играть, и у меня будет много шансов», – сказал .

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