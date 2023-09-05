Линдстрем мог перейти в «Ливерпуль» летом: «Я их фанат – но если не буду играть, матчи можно смотреть и по ТВ. «Наполи» – топ-клуб мирового уровня»
Йеспер Линдстрем мог перейти в «Ливерпуль».
Полузащитник перешел в «Наполи» из «Айнтрахта» этим летом.
«Я мог оказаться в «Ливерпуле», но получил ли бы я там игровое время? Разумно ли было бы туда переходить?
Я – фанат «Ливерпуля», так что это тоже мог быть очень крутой опыт. Но если я не играю, то с тем же успехом могу смотреть их игры по телевизору, будучи игроком другого клуба. Сейчас я в том возрасте, когда мне нужно играть.
Думаю, «Наполи» – это хороший выбор. Это топ-клуб мирового уровня, мне сказали, что я должен играть, и у меня будет много шансов», – сказал Линдстрем.
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По матч ТВ, например)
Они и с фин части не уступают другим грандам Италии и по игре сравнимы.