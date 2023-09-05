Линдстрем мог перейти в «Ливерпуль» летом: «Я их фанат – но если не буду играть, матчи можно смотреть и по ТВ. «Наполи» – топ-клуб мирового уровня»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия серия А Италия телевидение Наполи Йеспер Линдстрем Футбол

Йеспер Линдстрем мог перейти в «Ливерпуль».

Полузащитник перешел в «Наполи» из «Айнтрахта» этим летом.

«Я мог оказаться в «Ливерпуле», но получил ли бы я там игровое время? Разумно ли было бы туда переходить?

Я – фанат «Ливерпуля», так что это тоже мог быть очень крутой опыт. Но если я не играю, то с тем же успехом могу смотреть их игры по телевизору, будучи игроком другого клуба. Сейчас я в том возрасте, когда мне нужно играть.

Думаю, «Наполи» – это хороший выбор. Это топ-клуб мирового уровня, мне сказали, что я должен играть, и у меня будет много шансов», – сказал Линдстрем.

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8 комментариев

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Vatikan
А если и в Наполи не будет играть, то можно параллельно смотреть игры обоих клубов по ТВ!
По матч ТВ, например)
+21
-2
+19
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eyshon
Ответ Бродяга-симпатяга
Судя по первым играм за Наполи кто то хорошо развел продюсера на тридцать лямов
щас бы судить по одной игре)
+9
0
+9
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Док163
Ответ Vatikan
А если и в Наполи не будет играть, то можно параллельно смотреть игры обоих клубов по ТВ! По матч ТВ, например)
Апл ж там не посмотришь:)
+8
0
+8
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А.В. Бубнов
Ответ marco -81
Наполи никогда не был грандом, даже в Италии. Игроки большие были, но...
Это тот Наполи, на поле которого выходил играть Марадона?
+2
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Бродяга-симпатяга
Судя по первым играм за Наполи кто то хорошо развел продюсера на тридцать лямов
+1
0
+1
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ya_za_ac_milan
Ответ marco -81
Наполи никогда не был грандом, даже в Италии. Игроки большие были, но...
Не вижу причин почему Наполи нельзя считать грандом и не вижу каких либо предпосылок отката Наполи на позиции середняка. Это главный клуб юга Италии.
Они и с фин части не уступают другим грандам Италии и по игре сравнимы.
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Егор Крид58
Ответ Vatikan
А если и в Наполи не будет играть, то можно параллельно смотреть игры обоих клубов по ТВ! По матч ТВ, например)
с Лацио пару моментов загубил
0
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