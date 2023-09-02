У «Тоттенхэма» без Кейна 3 победы подряд в АПЛ и 2-е место в таблице. При Постекоглу клуб еще не проигрывал

«Тоттенхэм» выиграл три матча подряд в АПЛ.

Команда тренера победила «Бернли» (5:2) в матче 4-го тура чемпионата Англии.

«Шпоры» выиграли три из четырех игр на старте сезона, набрав 10 очков. В первом туре команда сыграла вничью с «Брентфордом» (2:2).

На данный момент « », который продал Харри Кейна в «Баварию», занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.

Также добавим, что Постекоглу вошел в четвертку тренеров с лучшим стартом сезона «Тоттенхэма» в . Тренер набрал 10 очков в 4 матчах.

Только Харри Реднапп набрал больше – 12 очков в 4 играх в сезоне-2009/10.

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