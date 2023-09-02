У «Тоттенхэма» без Кейна 3 победы подряд в АПЛ и 2-е место в таблице. При Постекоглу клуб еще не проигрывал

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Эндж Постекоглу Футбол

«Тоттенхэм» выиграл три матча подряд в АПЛ.

Команда тренера Энджа Постекоглу победила «Бернли» (5:2) в матче 4-го тура чемпионата Англии.

«Шпоры» выиграли три из четырех игр на старте сезона, набрав 10 очков. В первом туре команда сыграла вничью с «Брентфордом» (2:2).

На данный момент «Тоттенхэм», который продал Харри Кейна в «Баварию», занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.

Также добавим, что Постекоглу вошел в четвертку тренеров с лучшим стартом сезона «Тоттенхэма» в АПЛ. Тренер набрал 10 очков в 4 матчах.

Только Харри Реднапп набрал больше – 12 очков в 4 играх в сезоне-2009/10.

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25 комментариев

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Evgeny Trifonov
Теперь понятно кто тянул команду вниз. Ещё неизвестно кто первый возьмёт трофей, Кейн или Шпоры
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+44
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Peter Parker
Ответ ман сити фейк
В сравнении с Постекоглу Моур и Конте физруки. Раньше с трудом смотрел матчи шпор. Теперь жду их матча. Сегодня пропустил потому что параллельно с Ман Сити играли.
Раньше матчи Шпор не смотрел, но в этот раз точно буду. Пастекоглу кандидат от народа
+42
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+41
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Тухель
Ответ Evgeny Trifonov
Теперь понятно кто тянул команду вниз. Ещё неизвестно кто первый возьмёт трофей, Кейн или Шпоры
Ну если без шуток, то до финала ЛЧ Шпоры дошли без Кейна и тогда выдающегося тренера Челси изрядно за это критиковали, что на финал Кейн после травмы вышел в старте.
+40
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+38
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ман сити фейк
В сравнении с Постекоглу Моур и Конте физруки. Раньше с трудом смотрел матчи шпор. Теперь жду их матча. Сегодня пропустил потому что параллельно с Ман Сити играли.
+31
-6
+25
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ман сити фейк
Ответ Evgeny Trifonov
Теперь понятно кто тянул команду вниз. Ещё неизвестно кто первый возьмёт трофей, Кейн или Шпоры
Одним уходом усилил финансово и тактически
+17
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+16
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Electric02
Ответ Obdob
Результат хороший, но пока что в АПЛ у Шпор не было серьезных соперников.
Ну Брентфорд приличная команда
+12
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+12
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ManuCherry
Ответ Ахмед Абдухаликов
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После пенальти на второй минуте, конечно выиграл бы
+12
-2
+10
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Obdob
Результат хороший, но пока что в АПЛ у Шпор не было серьезных соперников.
+11
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+9
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Tomaat Spwitch
Тоттенхэм нужен был тот самый дядька который наорал бы за слабую игру. Ну и Кейназависимость постепенно уходит
+8
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Moonraker91
Эффект Кейна.
+7
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spurshiken
Ответ Obdob
Результат хороший, но пока что в АПЛ у Шпор не было серьезных соперников.
МЮ? ну да, согласен
+4
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vel
классно играют. Жаль в этот раз нигде качественной трансляции не было.
+4
-1
+3
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окечуква
Выводы от Бога просто. Для начала нужно дождаться приличных соперников и боксинг дэя, чтобы оценить команду на пике физических нагрузок. Грек, безусловно, пока молодцом и удачи ему в дальнейшем труде и заработной плате, но это только начало. Сколько раз уж на грабли преждевременных восторгов наступали. И с Мауром и Конте так же было.
+5
-3
+2
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Noxxx Leon
Великий Анж грядет
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Русико
Ответ Obdob
Результат хороший, но пока что в АПЛ у Шпор не было серьезных соперников.
мю ?
+1
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