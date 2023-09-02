У «Тоттенхэма» без Кейна 3 победы подряд в АПЛ и 2-е место в таблице. При Постекоглу клуб еще не проигрывал
«Тоттенхэм» выиграл три матча подряд в АПЛ.
Команда тренера Энджа Постекоглу победила «Бернли» (5:2) в матче 4-го тура чемпионата Англии.
«Шпоры» выиграли три из четырех игр на старте сезона, набрав 10 очков. В первом туре команда сыграла вничью с «Брентфордом» (2:2).
На данный момент «Тоттенхэм», который продал Харри Кейна в «Баварию», занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.
Также добавим, что Постекоглу вошел в четвертку тренеров с лучшим стартом сезона «Тоттенхэма» в АПЛ. Тренер набрал 10 очков в 4 матчах.
Только Харри Реднапп набрал больше – 12 очков в 4 играх в сезоне-2009/10.
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