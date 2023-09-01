«Ювентус» продал Пьяцу хорватской «Риеке» после шести аренд

Марко Пьяца перешел в «Риеку» из «Ювентуса».

28-летний полузащитник стал футболистом хорватского клуба на постоянной основе.

«Ювентус» продал игрока после шести аренд.

В прошлом сезоне играл за «Эмполи» (17 матчей) на правах аренды. Ранее его арендовали «Шальке», «Фиорентина», «Андерлехт», «Дженоа» и «Торино».

Пьяца перешел в « » из загребского «Динамо» в 2016 году и провел за команду 14 матчей в Серии А.

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