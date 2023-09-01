«Ювентус» продал Пьяцу хорватской «Риеке» после шести аренд
Марко Пьяца перешел в «Риеку» из «Ювентуса».
28-летний полузащитник стал футболистом хорватского клуба на постоянной основе.
«Ювентус» продал игрока после шести аренд.
В прошлом сезоне Марко Пьяца играл за «Эмполи» (17 матчей) на правах аренды. Ранее его арендовали «Шальке», «Фиорентина», «Андерлехт», «Дженоа» и «Торино».
Пьяца перешел в «Ювентус» из загребского «Динамо» в 2016 году и провел за команду 14 матчей в Серии А.
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
Хоть на жизнь заработает в Риекке, пусть даже не такие большие деньги.
жаль, что не получилось