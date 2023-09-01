«Ювентус» продал Пьяцу хорватской «Риеке» после шести аренд

Теги Ювентус серия А Италия высшая лига Хорватия Риека трансферы Марко Пьяца Футбол

Марко Пьяца перешел в «Риеку» из «Ювентуса».

28-летний полузащитник стал футболистом хорватского клуба на постоянной основе.

«Ювентус» продал игрока после шести аренд.

В прошлом сезоне Марко Пьяца играл за «Эмполи» (17 матчей) на правах аренды. Ранее его арендовали «Шальке», «Фиорентина», «Андерлехт», «Дженоа» и «Торино».

Пьяца перешел в «Ювентус» из загребского «Динамо» в 2016 году и провел за команду 14 матчей в Серии А.

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13 комментариев

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Veden
отмучались и клуб и футболист
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Илья Данилов
Ответ Veden
отмучались и клуб и футболист
Согласен, но когда приходил в Юве, надежды большие подавал.
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Илья Данилов
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Веа купили, сейчас идёт разгрузка зарплатной ведомости, пока нету еврокубков.
+13
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Veden
Ответ Илья Данилов
Согласен, но когда приходил в Юве, надежды большие подавал.
Кресты поставил крест на большой карьере
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градус ненависти
Ему бы в одну команду с Пионтеком, и тренером туда Страмаччоне
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Барберис
Очень жаль талантливого футболиста, травмы не дали ему достичь своих целей.
Хоть на жизнь заработает в Риекке, пусть даже не такие большие деньги.
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Aleksandr Sirunyan
хороший был пацан.
жаль, что не получилось
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FrancoJuve
Жаль, что оказался так подвержен травмам
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Alex Mahone21
На евро 2016 он здорово себя проявил,были большие надежды что раскроется,но увы к сожалению травмы помешали это сделать,и потом он вовсе потерялся.яЧем то его карьера схожа с Ренату Санчесом,тот тоже был перспективным,но так и не раскрылся и не стал топом
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Islam Gasanov
за сколько хоть продали? Не написали
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Илья Данилов
Ответ Veden
Кресты поставил крест на большой карьере
Да, к сожалению это так.
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