Только «Реал» выиграл вcе 3 матча в Ла Лиге. У «Барселоны», «Атлетико» и «Жироны» по 7 очков

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Атлетико Ла Лига рейтинги Жирона Футбол

«Реал» по итогам 3-го тура стал единоличным лидером Ла Лиги.

Команда Карло Анчелотти 25 августа одолела «Сельту» (1:0). Ранее она обыграла «Альмерию» (3:1) и «Атлетик» (2:0).

С 9 очками мадридцы возглавляют таблицу чемпионата Испании. За ними идут «Атлетико», «Жирона» и «Барселона», у которых по 7 баллов.

До сих пор нет ни одного очка только у «Севильи».

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18 комментариев

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Dima Demchenko
Всё реал чемпион

Осталось только всего выиграть 35 игр и чемпионы 100%
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Rus Donskoy
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наоборот когда начинают в Испании с первых туров,без поражения по 7-10 туров, итоги мы все знаем за эти годы.
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DNMboom
три матча что?
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Фёдор Кузнецов
Ответ Бронислав Каминский
Трехтуровые чемпионы,как спартак 😆
Только в отличии от Спартака, Реал не носится с этим лидерством, а готовится к следующим матчам
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Rus Donskoy
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Верховный Лорд
Все именно так, как и должно быть. Пускай и через 35 туров Реал останется на своем законном первом месте!
блин, Взрослый человек....
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Владик Кошкин
оставляете простор для фантазии
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Однажды в Космосе
и ЧТО??
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SWS
Главные команды из Мадрида и Барселоны находятся выше своих шумных соседей:))
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Aram Avanesian
Ответ Dima Demchenko
Всё реал чемпион Осталось только всего выиграть 35 игр и чемпионы 100%
Так же поздравим Жирону с выходом в ЛЧ аж со второго места !
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