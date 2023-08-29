Только «Реал» выиграл вcе 3 матча в Ла Лиге. У «Барселоны», «Атлетико» и «Жироны» по 7 очков

«Реал» по итогам 3-го тура стал единоличным лидером Ла Лиги.

Команда Карло Анчелотти 25 августа одолела «Сельту» (1:0). Ранее она обыграла «Альмерию» (3:1) и «Атлетик» (2:0).

С 9 очками мадридцы возглавляют таблицу чемпионата Испании. За ними идут « », « » и « », у которых по 7 баллов.

До сих пор нет ни одного очка только у «Севильи».

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