Только «Реал» выиграл вcе 3 матча в Ла Лиге. У «Барселоны», «Атлетико» и «Жироны» по 7 очков
«Реал» по итогам 3-го тура стал единоличным лидером Ла Лиги.
Команда Карло Анчелотти 25 августа одолела «Сельту» (1:0). Ранее она обыграла «Альмерию» (3:1) и «Атлетик» (2:0).
С 9 очками мадридцы возглавляют таблицу чемпионата Испании. За ними идут «Атлетико», «Жирона» и «Барселона», у которых по 7 баллов.
До сих пор нет ни одного очка только у «Севильи».
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