«Севилья» купила вингера сборной Бельгии Лукебакио за 10 млн евро. Он стал лучшим бомбардиром «Герты» в прошлом сезоне

Доди Лукебакио перешел в «Севилью» из «Герты».

Атакующий игрок сборной Бельгии подписал контракт до 2024 года. По данным ABC, испанский клуб заплатил за 25-летнего вингера 10 млн евро с учетом бонусов.

стал лучшим бомбардиром «Герты» в прошлом сезоне, забив 11 голов в Бундеслиге. Сейчас клуб выступает во втором немецком дивизионе.

Статистику Доди, который может сыграть как на фланге, так и в центре атаки, можно найти здесь.

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