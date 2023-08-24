«Севилья» купила вингера сборной Бельгии Лукебакио за 10 млн евро. Он стал лучшим бомбардиром «Герты» в прошлом сезоне
Доди Лукебакио перешел в «Севилью» из «Герты».
Атакующий игрок сборной Бельгии подписал контракт до 2024 года. По данным ABC, испанский клуб заплатил за 25-летнего вингера 10 млн евро с учетом бонусов.
Лукебакио стал лучшим бомбардиром «Герты» в прошлом сезоне, забив 11 голов в Бундеслиге. Сейчас клуб выступает во втором немецком дивизионе.
Статистику Доди, который может сыграть как на фланге, так и в центре атаки, можно найти здесь.
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Хорошо что Эн-Несири не продали хоть какой то ровесник.
И про контракт до 2024 года это точно?
Может опечатались?