«Севилья» купила вингера сборной Бельгии Лукебакио за 10 млн евро. Он стал лучшим бомбардиром «Герты» в прошлом сезоне

Теги Герта бундеслига Германия Севилья Ла Лига трансферы Д2 Германия Доди Лукебакио Футбол

Доди Лукебакио перешел в «Севилью» из «Герты».

Атакующий игрок сборной Бельгии подписал контракт до 2024 года. По данным ABC, испанский клуб заплатил за 25-летнего вингера 10 млн евро с учетом бонусов.

Лукебакио стал лучшим бомбардиром «Герты» в прошлом сезоне, забив 11 голов в Бундеслиге. Сейчас клуб выступает во втором немецком дивизионе.

Статистику Доди, который может сыграть как на фланге, так и в центре атаки, можно найти здесь.

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10 комментариев

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Берлин
контракт до 2024 года? а какой смысл?...
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Семён Жуйло
Лукебакио был в Герте не только лучшим бомбардирм, но и лучшим игроком в прошлом сезоне. Думал, он останется в Германии, но, видимо, Герта решила не усиливать потенциальных конкурентов. Возможно в следующем году всё-таки вернется.
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Тухель
Нифига себе. Севилья купила игрока, которому не 30 лет. Этот парень будет слишком молодо выглядеть на фоне остальной команды.
Хорошо что Эн-Несири не продали хоть какой то ровесник.
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Сергей Ефимов
У них же денег не было, готовы были любого продать…
И про контракт до 2024 года это точно?
Может опечатались?
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Локуся
24 год? вы че угараете?
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CoTTo
где такие цены Севилья берет))
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Гоп-стоп
Ответ Сергей Ефимов
У них же денег не было, готовы были любого продать… И про контракт до 2024 года это точно? Может опечатались?
Контракт до 2028 года. И про деньги - они продали нескольких футболистов и отдали в аренду, что немного выправило баланс. Также в ближайшие дни уйдут: Оскар, Янузай, Идрисси, Рафа Мир. Может быть еще уйдет Эн-Несири в Вест Хэм и Корона в Мексику. В общем до конца ТО будет еще много изменений.
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Пожилой Гомункул
Ответ Гоп-стоп
Контракт до 2028 года. И про деньги - они продали нескольких футболистов и отдали в аренду, что немного выправило баланс. Также в ближайшие дни уйдут: Оскар, Янузай, Идрисси, Рафа Мир. Может быть еще уйдет Эн-Несири в Вест Хэм и Корона в Мексику. В общем до конца ТО будет еще много изменений.
Я не особо разбираюсь в Ла Лиге и в Севильии, но смотря на длиннющий список ушедших в этом и в прошлом году, у меня возникает вопрос, а кто играть будет? Наверняка большой процент дохода Севильи стоит от еврокубковых призовых, возможно массовая продажа будет играть в минус на средне и долгосрочном плане из-за просадки еврокубковых доход?
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Ezra-Matthew Miller
Ответ Семён Жуйло
Лукебакио был в Герте не только лучшим бомбардирм, но и лучшим игроком в прошлом сезоне. Думал, он останется в Германии, но, видимо, Герта решила не усиливать потенциальных конкурентов. Возможно в следующем году всё-таки вернется.
Каких конкурентов? Герта сейчас – фантом клуба, а у настоящих ее конкурентов вряд ли есть такие деньги
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chuck_norris
Ответ Семён Жуйло
Лукебакио был в Герте не только лучшим бомбардирм, но и лучшим игроком в прошлом сезоне. Думал, он останется в Германии, но, видимо, Герта решила не усиливать потенциальных конкурентов. Возможно в следующем году всё-таки вернется.
Герта сейчас во второй бундеслиге, такой игрок как Лукебакио не должен играть в пердиве
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