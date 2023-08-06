«Милан» отдаст де Кетеларе «Аталанте» в аренду за 3 млн евро с правом выкупа за 22+4 млн

Шарль де Кетеларе близок к переходу в «Аталанту».

Ранее стало известно, что « » согласился отдать полузащитника «Аталанте» в аренду с правом выкупа. Сам футболист вскоре должен дать согласие на этот переход, сообщает Джанлука Ди Марцио.

За аренду 22-летнего футболиста клуб из Бергамо заплатит 3 миллиона евро, полноценный трансфер хавбека обойдется «Аталанте» в 22 миллиона. Также сделка предусматривает бонусные выплаты на сумму около 4 миллионов евро.

Де Кетеларе перешел в «Милан» из «Брюгге» летом 2022 года за 36 млн евро с учетом бонусов. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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