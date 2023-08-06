«Милан» отдаст де Кетеларе «Аталанте» в аренду за 3 млн евро с правом выкупа за 22+4 млн

Теги Милан Аталанта серия А Италия возможные трансферы Шарль де Кетеларе Футбол

Шарль де Кетеларе близок к переходу в «Аталанту».

Ранее стало известно, что «Милан» согласился отдать полузащитника «Аталанте» в аренду с правом выкупа. Сам футболист вскоре должен дать согласие на этот переход, сообщает Джанлука Ди Марцио. 

За аренду 22-летнего футболиста клуб из Бергамо заплатит 3 миллиона евро, полноценный трансфер хавбека обойдется «Аталанте» в 22 миллиона. Также сделка предусматривает бонусные выплаты на сумму около 4 миллионов евро.

Де Кетеларе перешел в «Милан» из «Брюгге» летом 2022 года за 36 млн евро с учетом бонусов. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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13 комментариев

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Не удивлюсь если заиграет. Потом можно будет куда-то в МЮ спихнуть за 90.
+7
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Ответ King_X
Толковый игрок, странно, что в Милане настолько донным был, прям реально - 1 на поле при всех к нему симпатиях И вообще не попадал в игру, даже с замен так себе выдавал отрезки Мож просто Милан не подходит, уверен, в другом клубе сможет оч сильно прибавить
Может быть нужен клуб попроще, где не будет такого ожидания и столько давления.
Непонятно почему так потух, на самом деле.
Будем следить)
+4
0
+4
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Уверен,что заиграет у Гасперини
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Надеюсь, процент от перепродажи будет. Потому что там он заиграет.
+1
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Ответ Mykytka
Может быть нужен клуб попроще, где не будет такого ожидания и столько давления. Непонятно почему так потух, на самом деле. Будем следить)
Qwerty

Такой ты смешной, забыл уже про тебя, клоуна. Надо тоже забанить, чтобы твои нелепые комменты не читать)
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Да уж...
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Год назад казалось, что сможет.
Но за этот период не показал НИЧЕГО. Вот совсем. То есть даже не оставил никаких надежд, увы.
Просто когда выходил, на поле становилось 10 игроков.
Что ж, пожелаем удачи. Может быть, в Аталанте сможет раскрыться. Тем более переезжать даже не надо, по сути в пригороде Милана будет играть.
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Толковый игрок, странно, что в Милане настолько донным был, прям реально - 1 на поле при всех к нему симпатиях
И вообще не попадал в игру, даже с замен так себе выдавал отрезки

Мож просто Милан не подходит, уверен, в другом клубе сможет оч сильно прибавить
+2
-2
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Аталанте нужно. Сегодня товарнячок берлинскому Униону 1:4 слили.
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Ахах, мда, чему удивляться если тут общественность пишет, что игрок талантливый. С первых слухов его в Брюгге было понятно, что игрок посредственный. Когда перешел в Милан за такие деньги, просто лишний раз убедился, что сколько в футболе бездарей в менеджменте топ клубов. Ещё пару сезонов и про него забудут. При всей объективности он не лучше Миранчука.
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Ответ Фанат Лионеля Месси
Уверен,что заиграет у Гасперини
Мне почему-то кажется, что он на топ уровне нигде не заиграет. Талант, техника - это важно. И характер важно, умение адаптироваться, реализовывать свой шанс. Этих качеств у него не видно
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Ответ Mykytka
Может быть нужен клуб попроще, где не будет такого ожидания и столько давления. Непонятно почему так потух, на самом деле. Будем следить)
Мелана и есть клуб попроще🤦🏻‍♂️
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