«Милан» отдаст де Кетеларе «Аталанте» в аренду за 3 млн евро с правом выкупа за 22+4 млн
Шарль де Кетеларе близок к переходу в «Аталанту».
Ранее стало известно, что «Милан» согласился отдать полузащитника «Аталанте» в аренду с правом выкупа. Сам футболист вскоре должен дать согласие на этот переход, сообщает Джанлука Ди Марцио.
За аренду 22-летнего футболиста клуб из Бергамо заплатит 3 миллиона евро, полноценный трансфер хавбека обойдется «Аталанте» в 22 миллиона. Также сделка предусматривает бонусные выплаты на сумму около 4 миллионов евро.
Де Кетеларе перешел в «Милан» из «Брюгге» летом 2022 года за 36 млн евро с учетом бонусов. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Непонятно почему так потух, на самом деле.
Будем следить)
Такой ты смешной, забыл уже про тебя, клоуна. Надо тоже забанить, чтобы твои нелепые комменты не читать)
Но за этот период не показал НИЧЕГО. Вот совсем. То есть даже не оставил никаких надежд, увы.
Просто когда выходил, на поле становилось 10 игроков.
Что ж, пожелаем удачи. Может быть, в Аталанте сможет раскрыться. Тем более переезжать даже не надо, по сути в пригороде Милана будет играть.
И вообще не попадал в игру, даже с замен так себе выдавал отрезки
Мож просто Милан не подходит, уверен, в другом клубе сможет оч сильно прибавить