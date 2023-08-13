Товарищеские матчи. «Милан» примет «Новару», «Интер» сыграет с «Эгнатией»
Топ-клубы Серии А проводят контрольные матчи в преддверии нового сезона.
Товарищеские матчи
- Дата проведения
- 13 августа, 11.30, «Centro Sportivo Milanello»
Феррара, Италия
- Дата проведения
- 13 августа, 21.00, «Паоло Мацца»
Латина, Италия
- Дата проведения
- 13 августа, 22.00, «Stadio Comunale Domenico Francioni»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
3 комментария