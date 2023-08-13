Товарищеские матчи. «Милан» примет «Новару», «Интер» сыграет с «Эгнатией»

Теги Интер Милан Лацио серия А Италия товарищеские матчи (клубы) результаты высшая лига Албания Д3 Италия Новара Латина Эгнатия Футбол

Топ-клубы Серии А проводят контрольные матчи в преддверии нового сезона.

Товарищеские матчи

Милан Италия – Новара Италия
Дата проведения
13 августа, 11.30, «Centro Sportivo Milanello»
Онлайн матча

Феррара, Италия

Интер Италия – Эгнатия Албания
Дата проведения
13 августа, 21.00, «Паоло Мацца»
Онлайн матча

Латина, Италия

Латина Италия – Лацио Италия
Дата проведения
13 августа, 22.00, «Stadio Comunale Domenico Francioni»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Гладских
Думаю, победители 🏆 уже известны. но посмотрим. вдруг будет чудо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ya_za_ac_milan
Сейчас за не самого сильного форварда, скорее средней паршивости Арнаутовича просят 15 млн. А мы Ориги вообще готовы отпустить чуть ли не за бесплатно. В этом мало логики. Да у Ориги личка большая 4 млн евро в год. Но по сути это намного дешевле чем брать сейчас такого качества форварда как и Ориги за 15-20 млн. Так что Пиоли скорее всего хочет или не хочет, но должен наигрывать Дивока. Пользы Милану ощутимой может принести разве что Мехди Тареми- но он стоит больше тридцатки. Коломбо тоже неплох, но он хочет играть, а не быть третьим форвардом. По идее Ориги как раз был джокером в Ливерпуле, кто его знает, может с более сильными компаньонами в атаке- Реиндерс, Леао, Пулишич, Лофтус Чик- он станет намного лучше и станет более полезен.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий