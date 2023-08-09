В воскресенье, 13 августа, сыграют Зенит и Факел в 4 туре РПЛ 2023/2024.

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Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена (Крестовский)».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Премьер.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Зенит – Факел

Начало матча запланировано на 17:30 по московскому времени.

Зенит: все новости

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Прогноз на матч Зенит – Факел