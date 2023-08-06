«ПСЖ» и «Бенфика» согласовали аренду Рамуша с выкупом за 65+15 млн евро. Медосмотр – на следующей неделе

Теги ПСЖ высшая лига Португалия Бенфика лига 1 Франция возможные трансферы Гонсалу Рамуш Фабрицио Романо Футбол

«ПСЖ» согласовал трансфер Гонсалу Рамуша с «Бенфикой».

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что стороны в устной форме договорились об аренде форварда с обязательным выкупом за 65 млн евро в 2024 году. Также предусмотрены 15 млн евро в виде бонусов.

Медицинский осмотр нападающий пройдет на следующей неделе. Сейчас клубы занимаются подготовкой документов.

RMC Sport пишет, что выкуп не будет обязательным, но его условия таковы, что выполнить их и тем самым активировать соответствующий пункт будет очень просто.

В чемпионате Португалии в прошлом сезоне Рамуш забил 19 голов за 30 игр. Подробно со статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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16 комментариев

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Ответ Любезный Коссутий
Неймар-Рамуш-Дембеле. неплохо
К новому году в строю останется только Рамуш
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Неймар-Рамуш-Дембеле. неплохо
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Ответ Любезный Коссутий
Неймар-Рамуш-Дембеле. неплохо
по середине сезона оба крайних куда то исчезают )))))
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условие для выкупа - квалификация ПСЖ в ЛЧ
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Ответ Человек1991
Мбаппешка братишка подумай с кем лучше играть, с Неймаром, Дембеле , Рамушем или с Винни Пухом, Гюлером, Хоселу. ))
Конечно с Начо, Кроосом, Карвахалем, Модричем - 5-кратными победителями ЛЧ :)
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Рамуш точно придется ко двору. Работоспособность+талант, надеюсь хорошо встроится в коллектив
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Новый Паулета?🤔🤔🤔
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Ответ Олег Шиляев
Mbappe out?
говорят согласовали трансфер
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Ответ Streetbor
очередные мутные схемы от ПСЖ. Никого не продают, зато через аренду теперь покупают. Посмотрим кого в очередной раз оштрафуют за нарушение ФФП.
Мутный тот клуб за которым вы болеете. ПСЖ никого не продал говорите? Куда делись тогда Икарди и Битшиабу?? Еще не вечер, скорее всего продадут Мбаппе и Паредеса
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