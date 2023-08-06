«ПСЖ» и «Бенфика» согласовали аренду Рамуша с выкупом за 65+15 млн евро. Медосмотр – на следующей неделе

«ПСЖ» согласовал трансфер Гонсалу Рамуша с «Бенфикой».

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что стороны в устной форме договорились об аренде форварда с обязательным выкупом за 65 млн евро в 2024 году. Также предусмотрены 15 млн евро в виде бонусов.

Медицинский осмотр нападающий пройдет на следующей неделе. Сейчас клубы занимаются подготовкой документов.

RMC Sport пишет, что выкуп не будет обязательным, но его условия таковы, что выполнить их и тем самым активировать соответствующий пункт будет очень просто.

В чемпионате Португалии в прошлом сезоне забил 19 голов за 30 игр. Подробно со статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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