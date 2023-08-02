Кутепов о ЦСКА: «Если позовут, это будет не прямой переход из «Спартака». Я открыт для предложений»
Илья Кутепов оценил возможность своего перехода в ЦСКА.
– Самый популярный вопрос этого лета, исходя из состоявшихся переходов знаковых для грандов игроков, – если вас позовет, например, ЦСКА – как отнесетесь?
– Я свободный агент. Рассматриваю все варианты, тем более – моим последним местом работы было московское «Торпедо».
– Как смотрите на тему перехода в команду принципиальных соперников? Вы ведь, еще играя в «Спартаке», говорили, что готовы пойти в ЦСКА и «Зенит», чтобы играть.
– Да, было такое. На самом деле так и есть.
Тем более, если позовет ЦСКА, это будет не прямой переход – у меня была команда после ухода из «Спартака». Я открыт для предложений.
– А если бы был прямой переход?
– Это тяжело сказать.
– Что тут тяжелого – один человек [Хесус Медина] этим летом взял да перешел.
– Значит, так можно, раз он так сделал. Видимо, они договорились, – сказал бывший защитник «Спартака» и «Торпедо».
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