Кутепов о ЦСКА: «Если позовут, это будет не прямой переход из «Спартака». Я открыт для предложений»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Торпедо Илья Кутепов Футбол

Илья Кутепов оценил возможность своего перехода в ЦСКА.

– Самый популярный вопрос этого лета, исходя из состоявшихся переходов знаковых для грандов игроков, – если вас позовет, например, ЦСКА – как отнесетесь?

– Я свободный агент. Рассматриваю все варианты, тем более – моим последним местом работы было московское «Торпедо».

– Как смотрите на тему перехода в команду принципиальных соперников? Вы ведь, еще играя в «Спартаке», говорили, что готовы пойти в ЦСКА и «Зенит», чтобы играть.

– Да, было такое. На самом деле так и есть.

Тем более, если позовет ЦСКА, это будет не прямой переход – у меня была команда после ухода из «Спартака». Я открыт для предложений.

– А если бы был прямой переход?

– Это тяжело сказать.

– Что тут тяжелого – один человек [Хесус Медина] этим летом взял да перешел.

– Значит, так можно, раз он так сделал. Видимо, они договорились, – сказал бывший защитник «Спартака» и «Торпедо».

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31 комментарий

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Spaten
Кутепов без Игнашевича деньги на ветер!
+32
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T622222
А ха ха ха в ЦСКА там Заболотного достаточно для смеха 🤣
+10
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+10
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Dan Kennedy
Ответ Spaten
Кутепов без Игнашевича деньги на ветер!
Ждем в Балтике? :D
+8
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Евгений Шевченко
Илюх, да даже если б это был прямой переход - спартачи бы спасибо сказали)
+8
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Slava=Spartak
Ответ Spaten
Кутепов без Игнашевича деньги на ветер!
Да точно, ему бы в Балтику хоть попасть
+6
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Александр Быкович
Ахахаха пхахпхапза))Кутепов даже в мёртвом Торпедо был одним из худших,а потом вообще перестал даже в состав попадать)))
+4
0
+4
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Владислав Булгаков
Ответ T622222
А ха ха ха в ЦСКА там Заболотного достаточно для смеха 🤣
Будет конкуренция в нападении)))
+3
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WelD
Ответ Евгений Шевченко
Илюх, да даже если б это был прямой переход - спартачи бы спасибо сказали)
если бы ещё вовремя перешёл ))
+3
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T622222
Ответ Владислав Булгаков
Будет конкуренция в нападении)))
Точно ))
+2
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Антимосковский
Ответ kasdgq76wztv
Кто тебя позовет Илюша?,если даже из Торпедо выперли,теперь только Кубань,или СКА Хабаровск
чем тебе так Кубань и Хабаровск не угодили?
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utsh44psmr
ЦСКА Кутепова
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Ярик01
Человек- косяк даже для уровня Торпедо
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WelD
Кутепов идеальный оптимист )))
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Назар Игорь
Вот здравомыслящий профессионал, а то в последнее время зациклились на из пальца высосанном "принципе" - если играл длительное время в одном клубе, значит переход в другой расценивается как предательство, игрока объявляют ренегатом, подлецом, продажной шкурой и т. д.
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Валерий Салтыков
конечно о заслуженном мастере спорта мечтает каждый клуб,очередь стоит.
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museum
Интересный персонаж. Даже из Торпедо выгнали, а он о ЦСКА рассуждает.
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Денис Мишанов
Илюша никому ты не нужен , да и защитник из тебя хреновый был
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Павел Поляков
Легко так рассуждать, когда тобой никто не интересуется и не придеться стоять перед выбором)))
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Домоседов
Вот будеи смешно, если он все-таки заиграет, хотя в это и слабо верится, как и в сам переход, ЦСКА его зарплату просто не потянут
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kasdgq76wztv
Кто тебя позовет Илюша?,если даже из Торпедо выперли,теперь только Кубань,или СКА Хабаровск
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Bartez1986
скорее всего Кутепова кроме медиалиги никто никуда уже не позовет, но рассуждает он правильно.
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hotfrog
Если позовут, то это будет чудо, в первую очередь
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Николай Повалюхин
Нормально пропиарился, а то все уже забыли про него, а теперь глядишь какой нибудь Нижний или Воронеж вспомнят.
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Никита Самарин
Уж лучше Рядно 😏
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Никита Самарин
Хорошая попытка, но нет 😏
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