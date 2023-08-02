Кутепов о ЦСКА: «Если позовут, это будет не прямой переход из «Спартака». Я открыт для предложений»

Илья Кутепов оценил возможность своего перехода в ЦСКА.

– Самый популярный вопрос этого лета, исходя из состоявшихся переходов знаковых для грандов игроков, – если вас позовет, например, ЦСКА – как отнесетесь?

– Я свободный агент. Рассматриваю все варианты, тем более – моим последним местом работы было московское «Торпедо».

– Как смотрите на тему перехода в команду принципиальных соперников? Вы ведь, еще играя в « », говорили, что готовы пойти в и « », чтобы играть.

– Да, было такое. На самом деле так и есть.

Тем более, если позовет ЦСКА, это будет не прямой переход – у меня была команда после ухода из «Спартака». Я открыт для предложений.

– А если бы был прямой переход?

– Это тяжело сказать.

– Что тут тяжелого – один человек [Хесус Медина] этим летом взял да перешел.

– Значит, так можно, раз он так сделал. Видимо, они договорились, – сказал бывший защитник «Спартака» и « ».