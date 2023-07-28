Защитник «Рубина» Ашурматов о «Зените»: «Без Малкома будет тяжелее. Другие клубы постараются помешать их чемпионству»

Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия Рустам Ашурматов Малком Матч ТВ Футбол

Игрок «Рубина» Рустам Ашурматов считает, что «Зениту» будет тяжелее без Малкома.

– В России последние годы поздравляют «Зенит» с победой в чемпионате уже после первого тура. Как будет в этот раз?

– Слишком рано. Без ушедшего Малкома им будет тяжелее, он был лидером команды.

Так что другие команды постараются сделать все, чтобы помешать «Зениту» стать чемпионом.

– Ты приехал из Узбекистана в Россию стать звездой? Есть желание попробовать свои силы в Европе?

– У меня контракт с «Рубином», я думаю о команде.

Главное – играть в составе, а потом посмотрим. Конечно, у всех футболистов есть мечта оказаться в топ‑чемпионате, – сказал защитник «Рубина» Рустам Ашурматов.

2 комментария

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ILO. 28 april
Успехов с Рубином
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