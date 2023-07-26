Федотов о победе ЦСКА 6:0: «В жару фактор лишнего игрока стал роковым для «Оренбурга»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о разгромной победе над «Оренбургом».

Армейцы одержали победу со счетом 6:0 в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Перед началом матча температура воздуха в составляла 35 градусов в тени.

«Было непросто: и искусственное поле, и погодные условия. В Москве такой жары не было давно, стоит прохлада, и нужно было адаптироваться к таким условиям.

Выдержали очень агрессивное начало, смогли забить. Вратарь соперника совершил фол, соперник остался вдесятером, а мы смогли забить со штрафного второй мяч.

Думаю, в таких погодных условиях фактор лишнего игрока стал ключевым, роковым для «Оренбурга». После счета 4:0 в первом тайме все стало ясно.

Команда соперника в непростых условиях и еще после двух удалений играла в футбол до конца, создавала серьезные сложности, хотела забить. Зрители не должны быть очень критичными к команде. Так бывает, что что‑то пошло не по их сценарию», – сказал .