Федотов о победе ЦСКА 6:0: «В жару фактор лишнего игрока стал роковым для «Оренбурга»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Оренбург Владимир Федотов Матч ТВ Футбол

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о разгромной победе над «Оренбургом».

Армейцы одержали победу со счетом 6:0 в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Перед началом матча температура воздуха в Оренбурге составляла 35 градусов в тени.

«Было непросто: и искусственное поле, и погодные условия. В Москве такой жары не было давно, стоит прохлада, и нужно было адаптироваться к таким условиям.

Выдержали очень агрессивное начало, смогли забить. Вратарь соперника совершил фол, соперник остался вдесятером, а мы смогли забить со штрафного второй мяч.

Думаю, в таких погодных условиях фактор лишнего игрока стал ключевым, роковым для «Оренбурга». После счета 4:0 в первом тайме все стало ясно.

Команда соперника в непростых условиях и еще после двух удалений играла в футбол до конца, создавала серьезные сложности, хотела забить. Зрители не должны быть очень критичными к команде. Так бывает, что что‑то пошло не по их сценарию», – сказал Федотов

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14 комментариев

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Кирилл
Молодежь сегодня провела отличный матч и дала результат )
Круто, что воспользовались шансом.

Но нужно усиление все равно для борьбы в чемпионате.
+15
0
+15
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Сергей48
Прекрасный счёт!
+10
0
+10
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леннорыч-абрамович
В конце Федотов добавил:
"По-настоящему лишний игрок - Караскаль"
+6
-1
+5
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Никита Самарин
Ответ Кирилл
Молодежь сегодня провела отличный матч и дала результат ) Круто, что воспользовались шансом. Но нужно усиление все равно для борьбы в чемпионате.
Арбузов набэр ван 😎
+4
0
+4
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Павел Справедливый
Двух игроков
+2
0
+2
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Макс Коновалов 1000
Только ЦСКА только вперёд 🙌
+3
-2
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мутятя
Хорошо сыграли.
+1
0
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инок
ЦСКА с разгромной победой, молодцы! Молодые ребята сегодня были на высоте, показали достойную игру, желаю дальнейшего прогресса в игре и больше игрового времени на поле!
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Marcus Varro
Вот так и нужно наигрывать ребят. В своё время Дзагоева, Жиркова и Головина стали на постоянной основе ставить в состав и каждый из них вырос в классного футболиста.
Арбузов напомнил мне чем-то Игоря Корнеева. Давать бы ему больше шансов и игрового времени, глядишь и повторит путь Игоря.
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Glukinho
ща начнут говорить, зачем играем летом в жару, давайте переходить на весну-осень
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Владислав Сергиенко
Ответ Alexander Baranov
Арбузов не игрок Федотова. Загнобит как сделал это с Ушаковым. С Глебовым тоже самое будет
Ушаков тебе лично сказал, что его Федотов загнобил?
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