Бабаев о трансферах ЦСКА: «Их стоит ждать, но не можем себе позволить переплачивать. Рациональный подход – сложный и утомительный»

Роман Бабаев ответил на вопрос касательно трансферов ЦСКА.

«На сегодняшний день нам заметно осложняют жизнь травмы и отсутствие глубины состава.

Трансферы, разумеется, стоит ждать. Мы понимаем, что команде требуется усиление.

Трансфер происходит, когда совпадают видение тренерского штаба, селекционного отдела, самого игрока, а также финансовые возможности нашего клуба на осуществление трансфера и недавно появившийся новый фактор – наличие устраивающих гарантий при доставке средств другому клубу.

Работа ведется по многим позициям. Нам нужно усиливать конкуренцию как на флангах, так и на позициях в нападении. Со многими игроками сейчас идут переговоры.

Да, всегда хочется привести игрока уже к первому дню сборов, но реальность часто диктует свои правила игры, а переплачивать мы себе позволить не можем.

Рациональный же подход порой более сложный и утомительный, а также добавляет нашим болельщикам негативных эмоций в ожидании.

Но мы работаем и настроены оптимистично, и я прошу болельщиков поддержать команду: усиление обязательно будет, а клуб и команда единым целым и дальше после успешного прошлого сезона будет идти только вперед», – сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.