Бабаев о трансферах ЦСКА: «Их стоит ждать, но не можем себе позволить переплачивать. Рациональный подход – сложный и утомительный»
Роман Бабаев ответил на вопрос касательно трансферов ЦСКА.
«На сегодняшний день нам заметно осложняют жизнь травмы и отсутствие глубины состава.
Трансферы, разумеется, стоит ждать. Мы понимаем, что команде требуется усиление.
Трансфер происходит, когда совпадают видение тренерского штаба, селекционного отдела, самого игрока, а также финансовые возможности нашего клуба на осуществление трансфера и недавно появившийся новый фактор – наличие устраивающих гарантий при доставке средств другому клубу.
Работа ведется по многим позициям. Нам нужно усиливать конкуренцию как на флангах, так и на позициях в нападении. Со многими игроками сейчас идут переговоры.
Да, всегда хочется привести игрока уже к первому дню сборов, но реальность часто диктует свои правила игры, а переплачивать мы себе позволить не можем.
Рациональный же подход порой более сложный и утомительный, а также добавляет нашим болельщикам негативных эмоций в ожидании.
Но мы работаем и настроены оптимистично, и я прошу болельщиков поддержать команду: усиление обязательно будет, а клуб и команда единым целым и дальше после успешного прошлого сезона будет идти только вперед», – сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
почему в чемпионате, где, по сути, всё спонсируют государственные или окологосударственные компании, должны быть клубы-олигархи, и клубы... "сверхбюджетники"? в чём смысл?
за деньги да