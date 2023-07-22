Бабаев о трансферах ЦСКА: «Их стоит ждать, но не можем себе позволить переплачивать. Рациональный подход – сложный и утомительный»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия трансферы Роман Бабаев Чемпионат.com Футбол

Роман Бабаев ответил на вопрос касательно трансферов ЦСКА.

«На сегодняшний день нам заметно осложняют жизнь травмы и отсутствие глубины состава.

Трансферы, разумеется, стоит ждать. Мы понимаем, что команде требуется усиление.

Трансфер происходит, когда совпадают видение тренерского штаба, селекционного отдела, самого игрока, а также финансовые возможности нашего клуба на осуществление трансфера и недавно появившийся новый фактор – наличие устраивающих гарантий при доставке средств другому клубу.

Работа ведется по многим позициям. Нам нужно усиливать конкуренцию как на флангах, так и на позициях в нападении. Со многими игроками сейчас идут переговоры.

Да, всегда хочется привести игрока уже к первому дню сборов, но реальность часто диктует свои правила игры, а переплачивать мы себе позволить не можем.

Рациональный же подход порой более сложный и утомительный, а также добавляет нашим болельщикам негативных эмоций в ожидании.

Но мы работаем и настроены оптимистично, и я прошу болельщиков поддержать команду: усиление обязательно будет, а клуб и команда единым целым и дальше после успешного прошлого сезона будет идти только вперед», – сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

19 комментариев

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ТрактоПоктер
Ответ Анюточка Колыханова
А зачем тогда продали Медину и чуть не продали Баху?
За деньги
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леннорыч-абрамович
Скоро он же будет рассказывать, как в офисе пол слезами заливали от цен, а клубы-продавцы несогласны были уступать еще две картофелины в цене за вундеркинда из Славен Белупо. В общем, состав укомплектован. Укомплектован великими универсалами вроде Облякова, Мухина, Набабкина и любимчиками Валентиныча - Ермаковым и Зе. А ещё сюда можно добавить Акинфеева, который не уходит, наверное, только потому, что Гинеру обещал, Дивеева и Кучаева из хрустального сервиза, Баху - мечтающего поскорее свалить, Караскаля, который уже не входит в обойму.
+14
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Stefen
Все правильно Роман Юрьевич, спешить некуда, сезон только начался. Пока переговоры, пока игроки приедут, глядишь к середине чемпионата они будут приносить пользу. Ведь задачи у нас самые амбициозные, ага
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Анюточка Колыханова
Ответ Спартак сила
развалинами коней удовлетворён
После тура? мы месяц назад Кубок выиграли и серебро взяли, какой развал?
+4
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Анюточка Колыханова
А зачем тогда продали Медину и чуть не продали Баху?
+3
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Если хочется пить, смело можно читать вью Бабаева.
+3
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IlyaGrain
Да это понятно, но зачем тогда продавать Медину и отдавать в аренду Бистровича ?
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omsk1716
Бабаеву бы обстановочку сменить, нет тех трансферов что были раньше. Если человек не может договориться о покупке тогда когда нужно, тогда зачем он нужен. По остаточному принципу любой купит. Сезон начался, а играть некому!!!
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Vladimir Rytikov
Дааа, Гаич и Фукс передают огромный и осмысленный привет. Лучше Арбузов и Аюпов, чем какие то трансферы, полностью согласен.
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Merk88
Сплошное словоблудие. Каждый год одно и тоже. Надо, будем, купим, станем…
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Sinister Kid
Сутормина за 50000 не продают? Предложите 100000 рублей.
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Евгений Кузнецов
если коротко: "денег нет, но вы болейте"

почему в чемпионате, где, по сути, всё спонсируют государственные или окологосударственные компании, должны быть клубы-олигархи, и клубы... "сверхбюджетники"? в чём смысл?
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Arthur Nowack
Насколько рационально не иметь укомплектованного состава к старту чемпионата?
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Aleksandr Dubovik
Чую у нас когда трансферы начнутся, мы уже крепко обоснуемся в середине таблицы
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Анюточка Колыханова
Ответ ТрактоПоктер
За деньги
Зачем деньги, если никого не покупают? пока по факту только усилили конкурента
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kaka10
Ответ Анюточка Колыханова
А зачем тогда продали Медину и чуть не продали Баху?
за деньги да
за деньги да
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the80dream
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Если хочется пить, смело можно читать вью Бабаева.
так и спиться можно
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