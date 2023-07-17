Тренер Италии U19 о победе на Евро-2023: «Нас ждет блестящее будущее. Итальянский футбол заслуживает этого»

Теги сборная Италии U-19 Евро U-19 Футбол

Альберто Боллини оценил победу сборной Италии U19 на Евро-2023.

В финале «скуадра адзурра» обыграла Португалию (1:0).

«Это фантастика! Мы выиграли у Испании, а теперь победили и Португалию. Италия справедливо стала чемпионом, потому что мы 40 минут играли в феноменальный футбол. Кроме того, у нас хорошая организация, фантастический коллектив и большое сердце.

Нас ждет блестящее будущее. Вся наша федерация заслуживает этого. Итальянский футбол заслуживает этого. Мы наглядно показали, что случается, когда сборная Италии хорошо организована и может с гордостью носить синюю майку. Мы можем достигать невероятных результатов», – сказал главный тренер юниорской сборной Италии.

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2 комментария

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oren/muti
я правильно запомнил, что было подряд 4 турнира молодежек разных возрастов и Италия ю23 не вышла из группы, ю19 выиграла, ещё одна проиграла в 1/2, и какая-то ещё проиграла в финале Уругваю. Если так, то не плохо
+1
0
+1
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Валентина Николаевна
Ответ oren/muti
я правильно запомнил, что было подряд 4 турнира молодежек разных возрастов и Италия ю23 не вышла из группы, ю19 выиграла, ещё одна проиграла в 1/2, и какая-то ещё проиграла в финале Уругваю. Если так, то не плохо
Ю21 не вышла из группы
0
0
0
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