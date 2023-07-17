Тренер Италии U19 о победе на Евро-2023: «Нас ждет блестящее будущее. Итальянский футбол заслуживает этого»
Альберто Боллини оценил победу сборной Италии U19 на Евро-2023.
В финале «скуадра адзурра» обыграла Португалию (1:0).
«Это фантастика! Мы выиграли у Испании, а теперь победили и Португалию. Италия справедливо стала чемпионом, потому что мы 40 минут играли в феноменальный футбол. Кроме того, у нас хорошая организация, фантастический коллектив и большое сердце.
Нас ждет блестящее будущее. Вся наша федерация заслуживает этого. Итальянский футбол заслуживает этого. Мы наглядно показали, что случается, когда сборная Италии хорошо организована и может с гордостью носить синюю майку. Мы можем достигать невероятных результатов», – сказал главный тренер юниорской сборной Италии.
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