Энрике о работе в «ПСЖ»: «Пока не говорю на французском, но буду учить его. Все иностранцы должны учить язык принимающей их страны»

Луис Энрике рассказал, что собирается выучить французский язык во время работы в «ПСЖ».

«Клубы такого калибра представлены игроками по меньшей мере 5-6 национальностей, поэтому нужно уметь говорить на трех-четырех языках. Таков современный футбол.

Одна из моих мотиваций здесь – выучить французский, но с одними игроками я могу разговаривать на итальянском, с другими – на английском или испанском.

Крайне важно, чтобы все иностранцы, приезжающие во Францию, в Париж, изучали французский язык. Я пока не говорю на нем, но буду учить, чтобы как можно скорее уметь общаться по-французски.

Все, кто приходят в клуб, должны учить язык принимающей их страны – это очевидно и не обсуждается», – сказал новый главный тренер « ».