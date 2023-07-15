Энрике о работе в «ПСЖ»: «Пока не говорю на французском, но буду учить его. Все иностранцы должны учить язык принимающей их страны»
Луис Энрике рассказал, что собирается выучить французский язык во время работы в «ПСЖ».
«Клубы такого калибра представлены игроками по меньшей мере 5-6 национальностей, поэтому нужно уметь говорить на трех-четырех языках. Таков современный футбол.
Одна из моих мотиваций здесь – выучить французский, но с одними игроками я могу разговаривать на итальянском, с другими – на английском или испанском.
Крайне важно, чтобы все иностранцы, приезжающие во Францию, в Париж, изучали французский язык. Я пока не говорю на нем, но буду учить, чтобы как можно скорее уметь общаться по-французски.
Все, кто приходят в клуб, должны учить язык принимающей их страны – это очевидно и не обсуждается», – сказал новый главный тренер «ПСЖ».
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