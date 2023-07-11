Энрике поселился на базе «ПСЖ» на время поиска жилья. Испанец не хочет жить в центре Парижа

Теги ПСЖ лига 1 Франция Луис Энрике Маурисио Почеттино Футбол

Луис Энрике временно поселился на клубной базе «ПСЖ».

По данным RMC Sport, после назначения главным тренером «ПСЖ» Энрике проживает на клубной базе в Пуасси, пока не найдет подходящее жилье.

Испанский специалист хочет поселиться как можно ближе к клубной базе и не рассматривает варианты в центре Парижа или в Нейи (коммуна на западной окраине города, рядом с которой находится Булонский лес – Sports.ru).

Отмечается, что ситуация на рынке недвижимости в Париже остается непростой. Так, Маурисио Почеттино после назначения главным тренером «ПСЖ» в январе 2021 более года жил в отеле, прежде чем нашел подходящее жилье.

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24 комментария

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SamFan
Ответ Cruel Snake
Во Франции много эмигрантов, вон уже на базе футбольного клуба живут
Однажды во Франции все страдали от нашествия голубей, которые загадили все улицы в каждом городе. Перепробовали все методы - ничего не помогает избавиться от птиц, которые каждый день гадят везде где можно.
Тогда пришел таинственный странник и сказал - я решу вашу проблему за день, но с одним условием - вы не зададите ни одного вопроса. В противном случае - вы будете должны мне миллион долларов.
Король согласился.
Странник взобрался на самый высокий дом, выпустил зеленого голубя, и все гадящие местные птицы навсегда улетели за ним.
Тогда король опешил, пошел к незнакомцу с чеком на миллион долларов и спросил: «а у Вас случайно нет зеленого араба?»
+38
-2
+36
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Cruel Snake
Во Франции много эмигрантов, вон уже на базе футбольного клуба живут
+14
-2
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Луизао фром мексика
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Вроде клуб богатый а не могут поселить человека в каком нибудь дворце или хотя бы в пентхаусе🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️че жалко чтоли🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️
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OldRedWhite
Могу ему посоветовать Сен-Дени !
Короли похоронены , не совсем центр и приятная дружелюбная атмосфера !
Просто выходя из дома , вешай на шею табличку на арабском про единого !
+3
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dr. cage
Неудивительно, что испанец брезгует жить среди куколдовских французов, которые покорно позволяют разрушать свою страну, историю и культуру.

Понятно, что все они в ЕС, но в Испании с мигрантами как то строже все таки..

А вообще, шутки шутками, а за месяц во Франции сгорело больше старинных храмов, чем за все время оккупации Франции нацистами..
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Kirkoroff
Прочитал сначала Энрике повесился на базе псж
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SamFan
Ответ NoWar
В Нидерландах решили проблему голубей проще - на всех карнизах, декоре, парапетах и т.п. аккуратненько расстелили проволоку с шипами.
Во Франции нельзя - голуби за такое вылетают по ночам на улицы и грабят чужие скворечники.
Голуби ливс мэтрс, понимаэш!
+2
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зак
Ответ dr. cage
Неудивительно, что испанец брезгует жить среди куколдовских французов, которые покорно позволяют разрушать свою страну, историю и культуру. Понятно, что все они в ЕС, но в Испании с мигрантами как то строже все таки.. А вообще, шутки шутками, а за месяц во Франции сгорело больше старинных храмов, чем за все время оккупации Франции нацистами..
странная логика значит чужую историю и культуру разрушать Франции можно, а ее нельзя?
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Алексей Ильин
Ответ NoWar
В Нидерландах решили проблему голубей проще - на всех карнизах, декоре, парапетах и т.п. аккуратненько расстелили проволоку с шипами.
и в Германии тоже встречал на старых домах столетней давности
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Stafr
Ответ SamFan
Однажды во Франции все страдали от нашествия голубей, которые загадили все улицы в каждом городе. Перепробовали все методы - ничего не помогает избавиться от птиц, которые каждый день гадят везде где можно. Тогда пришел таинственный странник и сказал - я решу вашу проблему за день, но с одним условием - вы не зададите ни одного вопроса. В противном случае - вы будете должны мне миллион долларов. Король согласился. Странник взобрался на самый высокий дом, выпустил зеленого голубя, и все гадящие местные птицы навсегда улетели за ним. Тогда король опешил, пошел к незнакомцу с чеком на миллион долларов и спросил: «а у Вас случайно нет зеленого араба?»
К сожалению король их сам и привозит
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NoWar
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ SamFan
Однажды во Франции все страдали от нашествия голубей, которые загадили все улицы в каждом городе. Перепробовали все методы - ничего не помогает избавиться от птиц, которые каждый день гадят везде где можно. Тогда пришел таинственный странник и сказал - я решу вашу проблему за день, но с одним условием - вы не зададите ни одного вопроса. В противном случае - вы будете должны мне миллион долларов. Король согласился. Странник взобрался на самый высокий дом, выпустил зеленого голубя, и все гадящие местные птицы навсегда улетели за ним. Тогда король опешил, пошел к незнакомцу с чеком на миллион долларов и спросил: «а у Вас случайно нет зеленого араба?»
В Нидерландах решили проблему голубей проще - на всех карнизах, декоре, парапетах и т.п. аккуратненько расстелили проволоку с шипами.
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lvov88
дорого... Придется студию искать на окраине
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Ихарь Окенфэйлов
Может и првильно. Белому, да ещё и богатому, жить в африканском городе не стоит.
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Назар Игорь
Правильно опасается. В центре Парижа жить опаснее чем в клетке с тиграми.
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Разорвёт Лигу 1 и будет главным претендентом на ЛЧ вместе с Сити и Барсой.
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окечуква
Уж лучше чем по отелям мыкаться. Через неделю он на базе будет как родной уже, наладит контакт со всем персоналом. Разумный психологический ход Энрике так-то.
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20 лет в офсайде
Спросонья прочитал как «на время поиска жены».
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Дмитрий
А Эглесиас с Курниковой расписались наконец-то
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Дмитрий
Понятно. В центре столицы Эфиопии спокойнее
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red hikkikomori
Конечно, жизнь в центре города - толпы туристов,а соответственно и преступников
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