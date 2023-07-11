Энрике поселился на базе «ПСЖ» на время поиска жилья. Испанец не хочет жить в центре Парижа
Луис Энрике временно поселился на клубной базе «ПСЖ».
По данным RMC Sport, после назначения главным тренером «ПСЖ» Энрике проживает на клубной базе в Пуасси, пока не найдет подходящее жилье.
Испанский специалист хочет поселиться как можно ближе к клубной базе и не рассматривает варианты в центре Парижа или в Нейи (коммуна на западной окраине города, рядом с которой находится Булонский лес – Sports.ru).
Отмечается, что ситуация на рынке недвижимости в Париже остается непростой. Так, Маурисио Почеттино после назначения главным тренером «ПСЖ» в январе 2021 более года жил в отеле, прежде чем нашел подходящее жилье.
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Тогда пришел таинственный странник и сказал - я решу вашу проблему за день, но с одним условием - вы не зададите ни одного вопроса. В противном случае - вы будете должны мне миллион долларов.
Король согласился.
Странник взобрался на самый высокий дом, выпустил зеленого голубя, и все гадящие местные птицы навсегда улетели за ним.
Тогда король опешил, пошел к незнакомцу с чеком на миллион долларов и спросил: «а у Вас случайно нет зеленого араба?»
Короли похоронены , не совсем центр и приятная дружелюбная атмосфера !
Просто выходя из дома , вешай на шею табличку на арабском про единого !
Понятно, что все они в ЕС, но в Испании с мигрантами как то строже все таки..
А вообще, шутки шутками, а за месяц во Франции сгорело больше старинных храмов, чем за все время оккупации Франции нацистами..
Голуби ливс мэтрс, понимаэш!