Энрике поселился на базе «ПСЖ» на время поиска жилья. Испанец не хочет жить в центре Парижа

Луис Энрике временно поселился на клубной базе «ПСЖ».

По данным RMC Sport, после назначения главным тренером « » Энрике проживает на клубной базе в Пуасси, пока не найдет подходящее жилье.

Испанский специалист хочет поселиться как можно ближе к клубной базе и не рассматривает варианты в центре Парижа или в Нейи (коммуна на западной окраине города, рядом с которой находится Булонский лес – Sports.ru).

Отмечается, что ситуация на рынке недвижимости в Париже остается непростой. Так, после назначения главным тренером «ПСЖ» в январе 2021 более года жил в отеле, прежде чем нашел подходящее жилье.

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