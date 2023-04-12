Президент «Наполи»: «Для Неаполя чемпионство – это освобождение от гнета севера, месть ущемленных. Мы долго не брали титул из-за факторов, которые сейчас всплывают»

Аурелио Де Лаурентис описал путь «Наполи» от близости к банкротству к Лиге чемпионов.

«В 2004 году, когда мы покупали «Наполи», клуб был на грани банкротства. Здесь ничего не было. Ни хороших игроков, ни инфраструктуры – ничего. Мы создали новую реальность с нуля.

После великого чемпионства с Марадоной клуб был все дальше от скудетто и дошел почти до разорения. Но мы вытащили его из кризиса. Мы единственный итальянский клуб, который играет в Европе 14 лет подряд. « » идет вторым – 13 лет.

То, что « » так долго не брал титул, связано не только с самой командой, но и с теми факторами, которые сейчас медленно, но уверенно всплывают (вероятно, имеется в виду дело против «Ювентуса» – прим. Sports.ru). Но я не буду об этом говорить.

Я понимаю, что для Неаполя и неаполитанцев важно наконец-то выиграть чемпионат – спустя 33 года. Для города и его жителей это будет как освобождение от гнета северной Италии, месть тех, кто чувствует себя ущемленным. Но я же борюсь за то, чтобы север и юг были едины.

Когда мы вернулись в Серию А, «Наполи» был на 550-м месте в рейтинге клубов. Сейчас мы в двадцатке и играем в четвертьфинале чемпионов. Славу венчают не трофеи, а проделанная ради них работа», – сказал президент «Наполи» в интервью De Telegraaf.