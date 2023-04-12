Президент «Наполи»: «Для Неаполя чемпионство – это освобождение от гнета севера, месть ущемленных. Мы долго не брали титул из-за факторов, которые сейчас всплывают»

Теги Ювентус серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Наполи Аурелио Де Лаурентис Футбол

Аурелио Де Лаурентис описал путь «Наполи» от близости к банкротству к Лиге чемпионов.

«В 2004 году, когда мы покупали «Наполи», клуб был на грани банкротства. Здесь ничего не было. Ни хороших игроков, ни инфраструктуры – ничего. Мы создали новую реальность с нуля.

После великого чемпионства с Марадоной клуб был все дальше от скудетто и дошел почти до разорения. Но мы вытащили его из кризиса. Мы единственный итальянский клуб, который играет в Европе 14 лет подряд. «Ювентус» идет вторым – 13 лет.

То, что «Наполи» так долго не брал титул, связано не только с самой командой, но и с теми факторами, которые сейчас медленно, но уверенно всплывают (вероятно, имеется в виду дело против «Ювентуса» – прим. Sports.ru). Но я не буду об этом говорить.

Я понимаю, что для Неаполя и неаполитанцев важно наконец-то выиграть чемпионат – спустя 33 года. Для города и его жителей это будет как освобождение от гнета северной Италии, месть тех, кто чувствует себя ущемленным. Но я же борюсь за то, чтобы север и юг были едины.

Когда мы вернулись в Серию А, «Наполи» был на 550-м месте в рейтинге клубов. Сейчас мы в двадцатке и играем в четвертьфинале Лиги чемпионов. Славу венчают не трофеи, а проделанная ради них работа», – сказал президент «Наполи» в интервью De Telegraaf.

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22 комментария

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инок
Победы Наполи в выездной игре с Миланом в 1/4 ЛЧ.
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Милан 19
Ответ AlexRyzen
18 лет долговато к чемпионству Италии идти
Теперь вы ооочень долго будете все это разгребать жулики и махигаторы ☝️🤭😄👍 ....
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encaro_one
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Получается злобные Старки виноваты в бедах Неаполя? Сеньор Де Лаурентис что-то разговорился. Ведь зима близко, хоть сейчас и весна.
Противостояние Север - Юг это тема Италии.
Типа богатый модный Север, нищий крестьянский Юг.
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Милан 19
Ответ AlexRyzen
18 лет долговато к чемпионству Италии идти
Ну конечно, у Наполи нет такой серой финансовой поддержки в лице целого итальянского концерна ФИАТ благодаря чему он и купил например Роналду за 120 000 000 млн и положил ему зарплату в 35 000 000 млн в год, да ещё и чемодана и занесли, из-за чего сейчас их опять выгонят в серию Б ☝️🤦‍♂️ ....
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Получается злобные Старки виноваты в бедах Неаполя? Сеньор Де Лаурентис что-то разговорился. Ведь зима близко, хоть сейчас и весна.
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Я всех их сделал
Ответ Милан 19
Ты прав, в 90-е твой Ювентус знатно все выносили ☝️🤭 ...
Чё несёшь, Юве лучшая команда второй половины 90-х, 5 еврокубковых финалов с 1993 по 1998, победы в ЛЧ и КУ, 3 подряд финала ЛЧ + полуфинал, обыграть их было крайне тяжело и мало кому удавалось
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eao79rus
Наполи, конечно, молодцы в этом сезоне, но и соперники не показали выдающегося футбола. Чудеса уровня чемпионства Лестера или Спартака бывают, но обычно они обусловлены тем, что основные претенденты провели слабый сезон
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ZamoRano
Ой, опять эта популистская ахинея. Если бы не Джузеппе Гарибальди, то сейчас бы и Италии на глобусе не было. Одни ДНР бы были.
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Милан 19
Ответ Максим Максимов
Да пусть , в следующем сезоне потухнут....главно в финал выходите лиги чемпионов и бейте МС или Реал ... надоели одни и те же финалы....где былые 80 е 90 года
В ЛЧ я имел ввиду, да и сейчас ещё только хуже выносят ☝️🤦‍♂️...
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космонавт на дереве
Ответ Remon Tada
цитата из игры престолов
Юг помнит!
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OldRedWhite
Ответ Rufat Panakhov
Хорошо сказано!
Такие как Де Лаурентис хотят расколоть единую Италию !
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OldRedWhite
Ответ Крыс Пол
Коллективный Север пал
… и секам !
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AlexRyzen
18 лет долговато к чемпионству Италии идти
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Крыс Пол
Коллективный Север пал
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Милан 19
Ответ Максим Максимов
Да пусть , в следующем сезоне потухнут....главно в финал выходите лиги чемпионов и бейте МС или Реал ... надоели одни и те же финалы....где былые 80 е 90 года
Ты прав, в 90-е твой Ювентус знатно все выносили ☝️🤭 ...
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d.xoxlov
Один "разоблачитель" северного заговора уже слился. 19-го увидим, кто чего стоил со своими правдами. По игре – без вопросов, в этом году "Наполи" действительно на скудетто наиграл, но к чему тут нести ересь про заговоры, принижая этим достижение своей команды, непонятно совсем.
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Милан 19
Молодец Де Лаурентис, он единственный южанин кто дал бой за 30 лет 3 гегемонам из севера - Милану, Интеру и Ювентусу ☝️👏 ...
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Максим Максимов
Да пусть , в следующем сезоне потухнут....главно в финал выходите лиги чемпионов и бейте МС или Реал ... надоели одни и те же финалы....где былые 80 е 90 года
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Кирилл.С-Пб
Всего то нужен был грузин и лысый тренер. Развёл демагогию...
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Ярик01
Его прям в нашу родную клинику можно брать, то есть, в Госдуму. Не затерялся бы среди Терюшковых и Милоновых.

Свободу Чиполлино, овощу на юге Италии!
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Rufat Panakhov
Хорошо сказано!
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Remon Tada
цитата из игры престолов
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