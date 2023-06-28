Расписание матчей Чемпионата Европы по футболу U-19 2023 — полный календарь ЧЕ 2023 U-19

Теги Евро U-19 Футбол

Футбольное межсезонье — время проведения континентальных турниров на уровне не только взрослых, но молодежных и юношеских команд. Один из таких турниров Чемпионат Европы U19 2023 проходит с 3 по 16 июля на Мальте. Мало кто знает, что этот чемпионат имеет одну из самых продолжительных историй. Проводится он, начиная с 1948 года, в разные периоды менял свое название и форматы. Сейчас официально это Чемпионат Европы по футболу среди юношей до 19 лет.

 

Соревнования проходит в два этапа. Сначала команды участвуют в квалификационном отборе, где семь лучших попадают в финальный этап. Восьмой командой становится хозяйка первенства, на этот раз это сборная Мальты U19. Команды делятся на две группы по четыре в каждой. По две лучшие попадают в полуфинал, победители которого разыграют чемпионское звание. Представляем расписание матчей турнира.

3 июля

  • 19:00. Группа А. Польша U19 — Португалия U19
  • 22:00. Группа А. Мальта U19 — Италия U19

4 июля

  • 19:00. Группа В. Норвегия U19 — Греция U19
  • 22:00. Группа В. Исландия U19 — Испания U19

6 июля

  • 19:00. Группа А. Португалия U19 — Италия U19
  • 22:15. Группа А. Мальта U19 — Польша U19

7 июля

  • 19:00. Группа В. Греция U19 — Испания U19
  • 22:00. Группа В. Исландия U19 — Норвегия U19

9 июля

  • 19:00. Группа А. Португалия U19 — Мальта U19
  • 19:00. Группа А. Италия U19 — Польша U19

10 июля

  • 22:00. Группа В. Греция U19 — Исландия U19
  • 22:00. Группа В. Испания U19 — Норвегия U19

13 июля

  • 19:00. Полуфинал 1. 1 место Группа А — 2 место Группа В 22:00. Полуфинал 2. 1 место Группа В — 2 место Группа А 16 июля
  • 22:00. Финал. Победитель Полуфинала 1 — Победитель Полуфинала 2

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