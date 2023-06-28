Футбольное межсезонье — время проведения континентальных турниров на уровне не только взрослых, но молодежных и юношеских команд. Один из таких турниров Чемпионат Европы U19 2023 проходит с 3 по 16 июля на Мальте. Мало кто знает, что этот чемпионат имеет одну из самых продолжительных историй. Проводится он, начиная с 1948 года, в разные периоды менял свое название и форматы. Сейчас официально это Чемпионат Европы по футболу среди юношей до 19 лет.

Соревнования проходит в два этапа. Сначала команды участвуют в квалификационном отборе, где семь лучших попадают в финальный этап. Восьмой командой становится хозяйка первенства, на этот раз это сборная Мальты U19. Команды делятся на две группы по четыре в каждой. По две лучшие попадают в полуфинал, победители которого разыграют чемпионское звание. Представляем расписание матчей турнира.

3 июля

19:00. Группа А. Польша U19 — Португалия U19

22:00. Группа А. Мальта U19 — Италия U19

4 июля

19:00. Группа В. Норвегия U19 — Греция U19

22:00. Группа В. Исландия U19 — Испания U19

6 июля

19:00. Группа А. Португалия U19 — Италия U19

22:15. Группа А. Мальта U19 — Польша U19

7 июля

19:00. Группа В. Греция U19 — Испания U19

22:00. Группа В. Исландия U19 — Норвегия U19

9 июля

19:00. Группа А. Португалия U19 — Мальта U19

19:00. Группа А. Италия U19 — Польша U19

10 июля

22:00. Группа В. Греция U19 — Исландия U19

22:00. Группа В. Испания U19 — Норвегия U19

13 июля