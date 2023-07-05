«Барса» хочет купить защитника «Монако» Вандерсона за 10-15 млн евро в 2024-м

Вандерсон де Оливейра может перейти в «Барселону» в следующем году.

Каталонский клуб интересуется правым защитником « », но не может подписать его этим летом из-за сложной финансовой ситуации, сообщает Diario Sport. Трансфер бы обошелся «блаугране» в сумму около 30 миллионов евро.

« » начала работу над осуществлением трансфера в 2024 году. Клуб надеется купить игрока за 10-15 миллионов евро. Также каталонцы проявляют интерес к из « ».

Вандерсон решил остаться в «Монако» еще на сезон. Он хочет использовать клуб как трамплин для перехода в «Барсу» в следующем году.

В прошедшем сезоне 1 бразилец провел 31 матч, отличившись 1 голом и 4 результативными передачами. Подробную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.