«Барса» хочет купить защитника «Монако» Вандерсона за 10-15 млн евро в 2024-м

Теги Монако Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Вальядолид Вандерсон де Оливейра Иван Фреснеда Футбол

Вандерсон де Оливейра может перейти в «Барселону» в следующем году.

Каталонский клуб интересуется правым защитником «Монако», но не может подписать его этим летом из-за сложной финансовой ситуации, сообщает Diario Sport. Трансфер бы обошелся «блаугране» в сумму около 30 миллионов евро. 

«Барселона» начала работу над осуществлением трансфера в 2024 году. Клуб надеется купить игрока за 10-15 миллионов евро. Также каталонцы проявляют интерес к Ивану Фреснеде из «Вальядолида». 

Вандерсон решил остаться в «Монако» еще на сезон. Он хочет использовать клуб как трамплин для перехода в «Барсу» в следующем году. 

В прошедшем сезоне Лиги 1 бразилец провел 31 матч, отличившись 1 голом и 4 результативными передачами. Подробную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь

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15 комментариев

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Ben Shelton
Ответ SCHOKKKK
Ему тоже 33 года?🤣
подробную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь
читаем содержание вообще?
+8
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+6
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f0rmoceft
Не новость, а бред.
Игрок уже сейчас стоит 20 млн. Каким образом они его купят за 10-15, если контракт до 2027, плюс Монако отдал за него 11 в прошлом году?
Диарея спорт желтуха)
+7
-2
+5
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Ответ SCHOKKKK
Ему тоже 33 года?🤣
32. Азару. Только вот за него и 10-15 миллионов никто не даст)))
А один мешок выложил СТО, ахахахахаха
+6
-2
+4
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Red_Marlboro_
Ответ SCHOKKKK
Очень удивлен, что сине-пурпурный дом престарелых ФК Айтекин решил купить молодого игрока, не в их стиле 🤣
А 12 месту синего буса не удивлён ты? Хотя чему удивляться,самое то место для унылого середняка
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Nacho13
Ответ SCHOKKKK
Комментарий удален модератором
Это не ОДИН неудачный сезон. Это ПЕРВЫЙ неудачный сезон. Привыкай.
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прощай Роналду
Хорошая цена, если заберут надеюсь заиграют
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vzi
Перспективный игрок, но немного тормознул в прогрессе.
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SCHOKKKK
Ответ Red_Marlboro_
А 12 месту синего буса не удивлён ты? Хотя чему удивляться,самое то место для унылого середняка
Комментарий удален модератором
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Inside 88 LW
Ответ songbilong
зачем Барселоне столько защитников?
в команде помимо никчемного Деста нет правых защитников.
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