«Милан» предлагает Тюраму 4,5 млн евро в год и место в старте. «ПСЖ» дает больше денег, но основа Маркусу не гарантирована
«Милан» и «ПСЖ» поборются за подписание Маркуса Тюрама.
Напомним, в апреле «Боруссия Менхенгладбах» подтвердила, что Тюрам покинет клуб свободным агентом по окончании сезона.
По информации La Gazzetta dello Sport, «Милан» предлагает форварду менхенгладбахской «Боруссии» четырехлетний контракт с зарплатой 4,5 млн евро в год после вычета налогов. При этом в итальянском клубе Тюраму обещают место в стартовом составе.
Также Тюрамом интересуется «ПСЖ». Парижане предлагают форварду более выгодный контракт, однако Тюрам рискует проиграть конкуренцию и остаться на скамейке запасных.
Ранее также сообщалось, что на подписание форварда претендует «РБ Лейпциг».
В прошедшем сезоне Тюрам провел 30 матчей в Бундеслиге, забив 13 голов. Подробная статистика 25-летнего нападающего доступна здесь.
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Он спокойно заберёт место в основном составе
Кроме Леао все ребята, которых ты перечислил, не игроки старта клуба ЛЧ
Получается мой сын будет смотреть на игры детей Месси и Криштиану, ну если они будут играть )))