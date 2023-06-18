«Милан» предлагает Тюраму 4,5 млн евро в год и место в старте. «ПСЖ» дает больше денег, но основа Маркусу не гарантирована

Теги Боруссия Менхенгладбах ПСЖ Милан бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Маркус Тюрам деньги Футбол

«Милан» и «ПСЖ» поборются за подписание Маркуса Тюрама.

Напомним, в апреле «Боруссия Менхенгладбах» подтвердила, что Тюрам покинет клуб свободным агентом по окончании сезона.

По информации La Gazzetta dello Sport, «Милан» предлагает форварду менхенгладбахской «Боруссии» четырехлетний контракт с зарплатой 4,5 млн евро в год после вычета налогов. При этом в итальянском клубе Тюраму обещают место в стартовом составе.

Также Тюрамом интересуется «ПСЖ». Парижане предлагают форварду более выгодный контракт, однако Тюрам рискует проиграть конкуренцию и остаться на скамейке запасных.

Ранее также сообщалось, что на подписание форварда претендует «РБ Лейпциг».

В прошедшем сезоне Тюрам провел 30 матчей в Бундеслиге, забив 13 голов. Подробная статистика 25-летнего нападающего доступна здесь.

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27 комментариев

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KikiMusampa14
Челси предлагает 15 миллионов, но место в раздевалке не гарантировано
+56
0
+56
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Temp LC
Ответ Человек1991
Тюрам не игрок старта для Топ Клуба , и для Милана тоже получается, лучше побороться за Рамуша 30 голов,14 голевых в сезоне. Или можно присмотреться к Павлидису 24 года из Алкмара 22 гола,14 голевых в сезоне , Иттэну 26 лет из Янг Бойз 23гола 12 голевых, Чалову из ЦСКА 26 голов , 14 голевых.
откуда у Милана лишние 100 млн? Легче бесплатно забрать тюрама, ведь что португалец, что француз- оба коты в мешке
+22
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+19
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Алексей Антипов
Ответ Олег Пирожков
Тюрам крутой спору нет. Но есть Жиру, Леау, Салемакерс, Де Кателаре, Ориги, Мессиас, Ребич. Как бы бороться на состав придется. Странно, что Милан гарантирует основу ему
из перечисленных форварды (позиция, на которую хотят Тюрама) - пенсионер Жиру и мертвый Ориги
+20
-2
+18
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Cristiano Ronaldo
Ответ Человек1991
Тюрам не игрок старта для Топ Клуба , и для Милана тоже получается, лучше побороться за Рамуша 30 голов,14 голевых в сезоне. Или можно присмотреться к Павлидису 24 года из Алкмара 22 гола,14 голевых в сезоне , Иттэну 26 лет из Янг Бойз 23гола 12 голевых, Чалову из ЦСКА 26 голов , 14 голевых.
Ты видимо переиграл в Football Manager, особенно с поленом Чаловым насмешил, которому в Милане даже туалет не позволят мыть, не то что на скамейку посадят.
+9
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+8
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ironboy
Ответ Олег Пирожков
Тюрам крутой спору нет. Но есть Жиру, Леау, Салемакерс, Де Кателаре, Ориги, Мессиас, Ребич. Как бы бороться на состав придется. Странно, что Милан гарантирует основу ему
За какое место ему нужно будет бороться?
Он спокойно заберёт место в основном составе
Кроме Леао все ребята, которых ты перечислил, не игроки старта клуба ЛЧ
+6
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+6
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Direct free kick
В Милану ему надо. ПСЖ любого другого игрока себе забрать может, а вот Милан нет
+5
0
+5
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GGlushkov
Медленно и верно Лилиан продвигает сына по футбольной карьерной лестнице: Маркюсу удачи в Милане, если сделка выгорит, связка с Леао смотрится потенциально интересно, резко и мощно, если обойдутся без серьёзных травм
+3
0
+3
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Человек1991
Тюрам не игрок старта для Топ Клуба , и для Милана тоже получается, лучше побороться за Рамуша 30 голов,14 голевых в сезоне. Или можно присмотреться к Павлидису 24 года из Алкмара 22 гола,14 голевых в сезоне , Иттэну 26 лет из Янг Бойз 23гола 12 голевых, Чалову из ЦСКА 26 голов , 14 голевых.
+16
-14
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Любезный Коссутий
это было бы очень хорошо для Милана
+2
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Dan Kennedy
Ответ Человек1991
ошибся) у Чалова 24 гола 6 голевых) но он всё равно получше Тюрама у которого 16 голов,6 голевых.)
Надо Ивана Сергеева брать, он в ФНЛ забивал столько же сколько и Тюрам с Чаловым вместе взятые)))
+3
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Антонио Мартынов
Уже 25 лет офигеть
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Максим Шохин
Ответ KikiMusampa14
Челси предлагает 15 миллионов, но место в раздевалке не гарантировано
Это должно попасть в комменты месяца :)
+1
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Жирный Лукаку
Ответ Человек1991
Тюрам не игрок старта для Топ Клуба , и для Милана тоже получается, лучше побороться за Рамуша 30 голов,14 голевых в сезоне. Или можно присмотреться к Павлидису 24 года из Алкмара 22 гола,14 голевых в сезоне , Иттэну 26 лет из Янг Бойз 23гола 12 голевых, Чалову из ЦСКА 26 голов , 14 голевых.
Тюрам – не игрок для топа, а вот эти типы из лиг классом ниже БЛ – самое то?) На Рамуша Милан денег не наскребет
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Darren&K
В прошлом сезоне был якобы крутой св аг Ориги из Ливерпуля, столько пафоса, человек похоронивший Барсу, забивший в финале ЛЧ, ЛЕГЕНДА ЛИВЕРПУЛЯ😂 а на деле бедным и несчастным Специям и Веронам даже не смог забить полено из АПЛ. Теперь вот Лилианович. Игроки разные конечно, Маркус моложе талантливее, но кто даст гарантию что и этот не потеряется в суперфутболе Пиоли? Как бы не пришлось в след сезоне продавать его возьмите пожалуйста как этого Дивока. Надеюсь что ошибаюсь и рев Сан Сиро Маркус Тююрааам услышим много раз
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Dan Kennedy
Ответ Человек1991
ошибся) у Чалова 24 гола 6 голевых) но он всё равно получше Тюрама у которого 16 голов,6 голевых.)
Ну и если уж и брать форварда из РПЛ, то Милану больше Соболев подойдет. Тюрам, Жиру и Ибра - все большие парни. Чалов на их фоне выпадает.
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Emkafa
Ответ Человек1991
Тюрам не игрок старта для Топ Клуба , и для Милана тоже получается, лучше побороться за Рамуша 30 голов,14 голевых в сезоне. Или можно присмотреться к Павлидису 24 года из Алкмара 22 гола,14 голевых в сезоне , Иттэну 26 лет из Янг Бойз 23гола 12 голевых, Чалову из ЦСКА 26 голов , 14 голевых.
ты вообще видел как Тюрам играет, человек? что за чушь ты написал?!
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Xxx zzz
В сборной он итак отсиживается как запасной,пусть не упускает тут шанс,Милан это шикарная возможность
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Олег Пирожков
Ответ ironboy
За какое место ему нужно будет бороться? Он спокойно заберёт место в основном составе Кроме Леао все ребята, которых ты перечислил, не игроки старта клуба ЛЧ
Так и он не зверь? Или я не прав? Разве он на голову сильнее остальных? За бундеслигой не слежу особо, но на чм хорошо играл.
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Олег Пирожков
Ответ Алексей Антипов
из перечисленных форварды (позиция, на которую хотят Тюрама) - пенсионер Жиру и мертвый Ориги
Пенсионер Жиру даст фору любому. Гарантированная основа, разве не странно? За бундеслигой не слежу, на чм был крут, спору нет. Он справа в атаке может сыграть?
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_Alex*
Ответ Олег Пирожков
Тюрам крутой спору нет. Но есть Жиру, Леау, Салемакерс, Де Кателаре, Ориги, Мессиас, Ребич. Как бы бороться на состав придется. Странно, что Милан гарантирует основу ему
Ну и бред.
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Амин Чич
Тот случай когда я смотрел на 30- летнего Тюрама, а теперь смотрю на 25- летнего Тюрама!
Получается мой сын будет смотреть на игры детей Месси и Криштиану, ну если они будут играть )))
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Darren&K
Ответ KikiMusampa14
Челси предлагает 15 миллионов, но место в раздевалке не гарантировано
😂😂😂 не только в раздевалке но в командном ужине, стоят в очереди с тарелкой.
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Direct free kick
Ответ GGlushkov
Медленно и верно Лилиан продвигает сына по футбольной карьерной лестнице: Маркюсу удачи в Милане, если сделка выгорит, связка с Леао смотрится потенциально интересно, резко и мощно, если обойдутся без серьёзных травм
Он талантливый игрок, его не за фамилию берут
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