«Милан» предлагает Тюраму 4,5 млн евро в год и место в старте. «ПСЖ» дает больше денег, но основа Маркусу не гарантирована

«Милан» и «ПСЖ» поборются за подписание Маркуса Тюрама.

Напомним, в апреле «Боруссия Менхенгладбах» подтвердила, что Тюрам покинет клуб свободным агентом по окончании сезона.

По информации La Gazzetta dello Sport, «Милан» предлагает форварду менхенгладбахской «Боруссии» четырехлетний контракт с зарплатой 4,5 млн евро в год после вычета налогов. При этом в итальянском клубе Тюраму обещают место в стартовом составе.

Также Тюрамом интересуется «ПСЖ». Парижане предлагают форварду более выгодный контракт, однако Тюрам рискует проиграть конкуренцию и остаться на скамейке запасных.

Ранее также сообщалось, что на подписание форварда претендует «РБ Лейпциг».

В прошедшем сезоне Тюрам провел 30 матчей в Бундеслиге, забив 13 голов. Подробная статистика 25-летнего нападающего доступна здесь.

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