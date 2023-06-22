Чемпионат в испанской Ла Лиге закончился в начале июня и до старта очередного турнира осталось не так много времени. Первый матч сезона 2023-2024 года состоится уже 11 августа. Если в прошлом чемпионате вопрос с первым местом был решен задолго до окончания, то в новом болельщики надеются увидеть более упорное противостояние вверху турнирной таблицы. Наблюдать за всеми перипетиями турнира в Примере лучше в прямых трансляциях со стадионов Испании, поэтому вопрос о том, где смотреть новый сезон Ла Лиги, становится актуальным.

Прошлый чемпионат Испании по футболу в России транслировала онлайн-платформа Окко. Пока никто из представителей компании не высказывался относительно показа нового сезона, но если ничего не изменится, то на платформе нужно будет оформить подписку «Оптимум + Спорт», стоимость которой составляет 499 рублей в месяц. Пакет позволяет смотреть не только испанское первенство, но и многие другие спортивные события.

Если Окко не будет осуществлять показ, то самым удобным и более дешевым способом для просмотра нового сезона Ла Лиги станет установка IPTV, о которой мы подробно рассказывали. Сделать это можно даже если у вашего телевизора нет функции Smart TV, достаточно приобрести приставку и найти сервис, который поможет подключить IPTV. Среди них есть бесплатные, но лучше потратить небольшие деньги, зато смотреть большее количество спортивных событий в лучшем качестве. Устанавливаете один раз и больше не будете задаваться вопросом о просмотре матчей Ла Лиги.