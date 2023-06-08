«Балтика» подписала экс-хавбека «Торреенсе» Ламейру. Португалец – победитель юношеского Евро-2016

«Балтика» подписала полузащитника Жоау Ламейру.

Клуб из Калининграда и португальский футболист заключили контракт на 3 года. Хавбек присоединится к команде на правах свободного агента.

Ламейра – воспитанник академии «Фейренсе». Он провел пять сезонов в системе «Порту», а с 2021 года выступал за « ». В 2016 году он выиграл юношеский чемпионат Европы U17 в составе сборной Португалии.

В минувшем сезоне второго дивизиона ии Жоау провел 24 матча. Подробную статистику 24-летнего игрока можно найти здесь.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?