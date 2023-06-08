«Балтика» подписала экс-хавбека «Торреенсе» Ламейру. Португалец – победитель юношеского Евро-2016
«Балтика» подписала полузащитника Жоау Ламейру.
Клуб из Калининграда и португальский футболист заключили контракт на 3 года. Хавбек присоединится к команде на правах свободного агента.
Ламейра – воспитанник академии «Фейренсе». Он провел пять сезонов в системе «Порту», а с 2021 года выступал за «Торреенсе». В 2016 году он выиграл юношеский чемпионат Европы U17 в составе сборной Португалии.
В минувшем сезоне второго дивизиона Португалии Жоау провел 24 матча. Подробную статистику 24-летнего игрока можно найти здесь.
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