«Балтика» подписала экс-хавбека «Торреенсе» Ламейру. Португалец – победитель юношеского Евро-2016

Теги премьер-лига Россия трансферы Балтика Д2 Португалия Торреенсе Жоау Ламейра Футбол

«Балтика» подписала полузащитника Жоау Ламейру.

Клуб из Калининграда и португальский футболист заключили контракт на 3 года. Хавбек присоединится к команде на правах свободного агента. 

Ламейра – воспитанник академии «Фейренсе». Он провел пять сезонов в системе «Порту», а с 2021 года выступал за «Торреенсе». В 2016 году он выиграл юношеский чемпионат Европы U17 в составе сборной Португалии. 

В минувшем сезоне второго дивизиона Португалии Жоау провел 24 матча. Подробную статистику 24-летнего игрока можно найти здесь

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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4 комментария

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Сергей Кравец
Сразу скажу инфа для тех кто ни разу не смотрел португальскую лигу (а её к, слову, смотреть можно Виасат, например, часто транслирует игры португальцев и там часто комментируют одни из лучших комментаторов нашего времени Алексей Андронов, Александр Елагин), так вот это очень техничный игрок. По себе скажу, что как-то видел его игру, когда он выступал ещё за Фарренсе. Так вот этот парень крутил на бровке соперников не хуже чем Криро в лучшие годы (на то они и европейские бразильцы - с мячом на ты). На сколько известно, Спортинг несколько лет назад планировал оставить его в своём составе. Какое-то время он также находился в системе Порту и мог заиграть за основную команду, но поскольку в Порту конкуренция очень большая, Ламейре пришлось выступать за Порту Б, где он почти всегда играл в основе. Так что это очень качественный игрок. Почти нет сомнений, что на него вышел сам Игнашевич. В ряд ли селекционеры Калининграда могли сами знать такого таланта. Для Балтики это однозначно усиление и в России таких точно нет! Если он хорошо заиграет за Балтику и покажет себя с той стороны, с которой может, его точно приметит Зенит. Правда Балтика, если он будет приносить пользу в ряд ли захочет с ним расставаться до истечении контракта. А контракт, на секунду, рассчитан на 3 года и это не просто так. Ещё раз - - > не на полсезона, не на год, а на ТРИ! Значит что-то об этом игроке в клубе известно. Так что Балтика однозначно уже сделала плюс шаг вперёд!
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Никита Самарин
Ну вот, сразу видно, что у команды есть спортивный директор. Свободный агент, 24 года, играл в Португалии, вообщем будет интересно посмотреть.
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Teodrakis
Ответ Партизанен
Даже такой шлак дешевле чем на деревяшки 🤦
Ты сам понял что сказал?
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