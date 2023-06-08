Экс-игрок ЦСКА Жезус: «Не очень понимаю, что случилось с Россией, почему все это происходит. Когда играл у вас, мне все нравилось»

Бывший игрок ЦСКА Рикардо Жезус высказался о политической ситуации.

– «Ваша страна для нас – олицетворение мировой силы. В Бразилии очень уважают », – это твои слова. За последние полтора года отношение бразильцев поменялось?

– Из-за всей этой ситуации очень трудно выразить какое-то взвешенное мнение. Я в подобной ситуации никогда не был, до сих пор не очень понимаю, что случилось с Россией, почему все это происходит. А когда играл у вас, мне все нравилось, все ко мне хорошо относились, – сказал .

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?