Экс-игрок ЦСКА Жезус: «Не очень понимаю, что случилось с Россией, почему все это происходит. Когда играл у вас, мне все нравилось»

Теги Рикардо Жезус премьер-лига Россия Владимир Путин Политика Футбол

Бывший игрок ЦСКА Рикардо Жезус высказался о политической ситуации.

– «Ваша страна для нас – олицетворение мировой силы. В Бразилии очень уважают Владимира Путина», – это твои слова. За последние полтора года отношение бразильцев поменялось?

– Из-за всей этой ситуации очень трудно выразить какое-то взвешенное мнение. Я в подобной ситуации никогда не был, до сих пор не очень понимаю, что случилось с Россией, почему все это происходит. А когда играл у вас, мне все нравилось, все ко мне хорошо относились, – сказал Жезус

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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12 комментариев

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#SharkTeam
Ответ maxi_wind
ой, а что случилось?
Доскакались
+16
-7
+9
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За Валенсию с 1999
Гойда случилась
+17
-10
+7
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Гамарджоба Генацвале
Ответ maxi_wind
ой, а что случилось?
Ты классный коммент придумал. Новый.Все в шоке тут будут. Спортс упадет.
+8
-2
+6
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U
Ответ Андрей Федоров
Ой да, будем сейчас мы слушать какого-то неудачника
О, пришел,успешный человек и поставил на место.
+3
-1
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Гамарджоба Генацвале
Ответ maxi_wind
судя по имени ты давно пересёк Верхний Ларс?
Ну ты перестань так разбрасываться крутыми комментами. Там Ебздрогыч уже напрягся.
+2
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