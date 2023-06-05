Опубликованы изображения формы «Челси» на сезон-2023/24.

На сайте Footy Headlines появились фотографии футболки, входящей в домашний комплект формы. Она исполнена в сине-белых цветах с переливчатой золотистой эмблемой.

На воротнике с внутренней стороны написано «Гордость Лондона».

Выпуском формы занимается . Она поступит в продажу в июле 2023 года.

Изображения: footyheadlines.com

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