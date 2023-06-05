Снимки домашней формы «Челси» с золотистыми вставками появились в сети

Теги Челси премьер-лига Англия Nike игровая форма стиль Футбол

Опубликованы изображения формы «Челси» на сезон-2023/24.

На сайте Footy Headlines появились фотографии футболки, входящей в домашний комплект формы. Она исполнена в сине-белых цветах с переливчатой золотистой эмблемой.

На воротнике с внутренней стороны написано «Гордость Лондона».

Выпуском формы занимается Nike. Она поступит в продажу в июле 2023 года.

Изображения: footyheadlines.com

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72 комментария

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charly_54
Надеюсь это шутка
+113
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Аморалинни
При Боули даже форму испоганили
+88
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Бронислав Каминский
Такой тряпкой только полы вытирать
+100
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софочка
Выглядит как форма London FC из PES06
+70
0
+70
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DolJun
Ответ Бронислав Каминский
Такой тряпкой только полы вытирать
так для этого барселонская существует
+75
-48
+27
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Rainn
Видимо, в честь завоевания золотой бутсы всем клубом
+27
-2
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Пирс Морган
Скажите Боули, что когда полкоманды попадает в топы худших в АПЛ, то это не повод для гордости
+14
-1
+13
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Ya Tolik
Какая странная форма. Будто для любительского клуба сделана, а не для клуба, который тратит 600 лямов на трансферы.
+8
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+8
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Акира_1
Челси теперь позорится не только на поле, но в выборе формы. Какая-то пижама честное слово. 🤭
+6
-1
+5
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Helge
Ответ Rainn
Видимо, в честь завоевания золотой бутсы всем клубом
в честь сохранения прописки в АПЛ на следующий сезон, вот уж настоящая "гордость Лондона" ))))
+6
-1
+5
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KozlikX
Ответ DolJun
так для этого барселонская существует
Украинский флаг - "Я что шутка какая то ?"
+8
-3
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Совесть Черданцева
Ответ DolJun
так для этого барселонская существует
Барса - чемпион Испании
Челси - 12-ое место АПЛ
Есть вопросы?
+10
-5
+5
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HellLight
каждый раз кажется, что при боули хуже уже не может быть и каждый раз он пробивает очередное дно.
+4
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Ashan Sorokin
Боули и рисует не очень
+3
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deadjoker
Дизайн от Боули, как я понимаю.
+2
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Sergeev55
С какого перепуга появились золотистые вставки то???!!!
+2
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Emma Nevskaia
такое ощущение,что нашли на дагестанском рынке

надеюсь это просто шутка какого нибудь хейтера челси
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Tiestorzn17
Убожество если честно
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llolishe
Не с золотистой эмблемой ,а с эмблемой цвета волос Мудрика🤣
+1
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answer89
Ответ софочка
Выглядит как форма London FC из PES06
Аж олдскулы свело
+1
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FilthyFrank
Как же она смешно будет смотреться на Лукаку)
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Абобус Младший
Ответ Бронислав Каминский
Такой тряпкой только полы вытирать
Ты думаешь она будет такой? Это просто набросок....
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And-Rover
Любит Найк, как и другие конторы, одним делать треш, другим шедевры.
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Нина Гапорцина
сначала думал это какой то ретро комплект) привет из 90-х
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БолельщикСоСтажем
Мудрик подсказал чтоль…
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