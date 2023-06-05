Снимки домашней формы «Челси» с золотистыми вставками появились в сети
Опубликованы изображения формы «Челси» на сезон-2023/24.
На сайте Footy Headlines появились фотографии футболки, входящей в домашний комплект формы. Она исполнена в сине-белых цветах с переливчатой золотистой эмблемой.
На воротнике с внутренней стороны написано «Гордость Лондона».
Выпуском формы занимается Nike. Она поступит в продажу в июле 2023 года.
Изображения: footyheadlines.com
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надеюсь это просто шутка какого нибудь хейтера челси