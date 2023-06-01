Сесар Флорентин: «Стадион «Оренбурга» – «кладбище слонов». Никакой топ-клуб не может нас обыграть там»
Сесар Флорентин назвал стадион «Оренбурга» «кладбищем слонов».
«В Аргентине тоже есть стадионы, расположенные как арена «Оренбурга» – не в центре города. Мне наш дом очень нравится.
Стадион «Оренбурга» – «кладбище слонов», потому что никакой топ-клуб не может нас обыграть там. Мы в команде так и говорим: «Оренбург» – «кладбище слонов», – сказал Флорентин.
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