Сесар Флорентин: «Стадион «Оренбурга» – «кладбище слонов». Никакой топ-клуб не может нас обыграть там»

Теги премьер-лига Россия Оренбург стадион Газовик Сесар Флорентин Футбол

Сесар Флорентин назвал стадион «Оренбурга» «кладбищем слонов».

«В Аргентине тоже есть стадионы, расположенные как арена «Оренбурга» – не в центре города. Мне наш дом очень нравится.

Стадион «Оренбурга» – «кладбище слонов», потому что никакой топ-клуб не может нас обыграть там. Мы в команде так и говорим: «Оренбург» – «кладбище слонов», – сказал Флорентин

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11 комментариев

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n9mn977m27
Кладбище крестов скорее
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An Kr
Вроде Локо обыграл.
+2
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Владимир Пушкарев
Конечно на синтетике никто играть не хочет
+4
-3
+1
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Andrew Petrov
пока там Личка это от части правда,но хз что будет в июле и нераздербанят ли их как Крылья в том году
+1
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MstAndreev
кладбище менисков, тогда уж)
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Владислав Шевченко
Ответ Владимир Пушкарев
Конечно на синтетике никто играть не хочет
Ну да, а тем более хорошие техничные футболисты, слишком дорога цена
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