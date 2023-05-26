Семенов о Ташуеве в «Ахмате»: «Не портит отношения с коллективом, как было до этого. К тебе по-человечески относятся – ты этим же отвечаешь»

Теги Андрей Талалаев премьер-лига Россия Ахмат Сергей Ташуев Андрей Семенов Футбол

Андрей Семенов рассказал, как Сергей Ташуев относится к игрокам «Ахмата».

— Что нового привнес Ташуев по сравнению с Талалаевым и другими предыдущими главными тренерами «Ахмата»?

— Может быть, какие-то человеческие отношения. То, что Ташуев не портит отношения с коллективом, как было, могу сказать, до этого. И сейчас, когда к тебе по-человечески относятся, ты этим же самым отвечаешь.

В итоге у нас сформировалась такая конкурентоспособная среда, когда все понимают, что могут рано или поздно выйти. И все доказывают свое право оказаться на поле, когда бьются на тренировках. Может, из-за этого есть какой-то результат.

— По сути, вы косвенно подтвердили слухи про конфликт с Талалаевым?

— Я ничего не подтвердил. Пусть каждый сам додумывает, – сказал защитник «Ахмата».

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6 комментариев

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Игорь Пичугин
Талалаев конечно ###но, но Семён Семёныч та ещё звездулина.
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EAstman
Талалаев быдлян, что и подтвердил своей карьерой с химками и словами Семенова
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Valentin Kompaneytsev
Намёк понятен. Злопамятен однако.
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Джиза
Зачем говорить что-то, что каждый должен сам додумывать? Есть претензия - высказывай, а не юли.
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munchen_fest
У Семенова часто конфликты с тренерами почему-то...
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