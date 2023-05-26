Семенов о Ташуеве в «Ахмате»: «Не портит отношения с коллективом, как было до этого. К тебе по-человечески относятся – ты этим же отвечаешь»

Андрей Семенов рассказал, как Сергей Ташуев относится к игрокам «Ахмата».

— Что нового привнес Ташуев по сравнению с и другими предыдущими главными тренерами «Ахмата»?

— Может быть, какие-то человеческие отношения. То, что не портит отношения с коллективом, как было, могу сказать, до этого. И сейчас, когда к тебе по-человечески относятся, ты этим же самым отвечаешь.

В итоге у нас сформировалась такая конкурентоспособная среда, когда все понимают, что могут рано или поздно выйти. И все доказывают свое право оказаться на поле, когда бьются на тренировках. Может, из-за этого есть какой-то результат.

— По сути, вы косвенно подтвердили слухи про конфликт с Талалаевым?

— Я ничего не подтвердил. Пусть каждый сам додумывает, – сказал защитник « ».

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