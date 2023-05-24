Семенов о 5-м месте «Ахмата»: «РПЛ выровнялась. Много легионеров уехало, некого бояться. Можем еще выше подняться»

Андрей Семенов рассказал, за счет чего «Ахмат» занимает 5-е место в сезоне Мир РПЛ.

— За счет чего такие результаты у «Ахмата» этой весной?

— Сейчас чемпионат более-менее выровнялся. А у нас в клубе в принципе собрался очень неплохой коллектив. Из других команд очень много легионеров уехало. Поэтому сейчас некого бояться. Так что в принципе можем и выше еще подняться. Но мы туда не смотрим – просто идем от игры к игре.

— Рассчитываете еще побороться за медали?

— Мы? Следуем от игры к игре. В таблице сейчас тяжело что-то увидеть и предугадать. Но хотим быть как можно выше.

— За что сможете бороться в следующем сезоне, если сохраните нынешний состав и такую игру?

— Конечно, так далеко заглядывать не хотелось бы. Но мне кажется, можно выжать из себя еще больше, чем на данный момент, – сказал защитник « ».

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте