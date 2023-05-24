Семенов о 5-м месте «Ахмата»: «РПЛ выровнялась. Много легионеров уехало, некого бояться. Можем еще выше подняться»
Андрей Семенов рассказал, за счет чего «Ахмат» занимает 5-е место в сезоне Мир РПЛ.
— За счет чего такие результаты у «Ахмата» этой весной?
— Сейчас чемпионат более-менее выровнялся. А у нас в клубе в принципе собрался очень неплохой коллектив. Из других команд очень много легионеров уехало. Поэтому сейчас некого бояться. Так что в принципе можем и выше еще подняться. Но мы туда не смотрим – просто идем от игры к игре.
— Рассчитываете еще побороться за медали?
— Мы? Следуем от игры к игре. В таблице сейчас тяжело что-то увидеть и предугадать. Но хотим быть как можно выше.
— За что сможете бороться в следующем сезоне, если сохраните нынешний состав и такую игру?
— Конечно, так далеко заглядывать не хотелось бы. Но мне кажется, можно выжать из себя еще больше, чем на данный момент, – сказал защитник «Ахмата».
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