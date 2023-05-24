Семенов о 5-м месте «Ахмата»: «РПЛ выровнялась. Много легионеров уехало, некого бояться. Можем еще выше подняться»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Сергей Ташуев Андрей Семенов Футбол

Андрей Семенов рассказал, за счет чего «Ахмат» занимает 5-е место в сезоне Мир РПЛ.

— За счет чего такие результаты у «Ахмата» этой весной?

— Сейчас чемпионат более-менее выровнялся. А у нас в клубе в принципе собрался очень неплохой коллектив. Из других команд очень много легионеров уехало. Поэтому сейчас некого бояться. Так что в принципе можем и выше еще подняться. Но мы туда не смотрим – просто идем от игры к игре.

— Рассчитываете еще побороться за медали?

— Мы? Следуем от игры к игре. В таблице сейчас тяжело что-то увидеть и предугадать. Но хотим быть как можно выше.

— За что сможете бороться в следующем сезоне, если сохраните нынешний состав и такую игру?

— Конечно, так далеко заглядывать не хотелось бы. Но мне кажется, можно выжать из себя еще больше, чем на данный момент, – сказал защитник «Ахмата».

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Васин
Пожалуй, кроме Зенита, все команды серьезно ослабли, так что да, Семенов прав
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Арсентьев
К сожалению, общий уровень РПЛ неуклонно слабеет уже лет 10.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий