«Фейеноорд» продлил контракт со Слотом. Тренера называли претендентом на пост в «Тоттенхэме»

Арне Слот подписал новый контракт с «Фейеноордом».

44-летний специалист продолжит возглавлять клуб, продлив соглашение до 2026 года.

Интерес к проявлял « », но тренер решил остаться в « ».

Слот возглавил «Фейеноорд» в 2021 году. В нынешнем сезоне клуб под его руководством впервые с 2017 года стал чемпионом Нидерландов.

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