«Фейеноорд» продлил контракт со Слотом. Тренера называли претендентом на пост в «Тоттенхэме»

Теги высшая лига Нидерланды Фейеноорд премьер-лига Англия Тоттенхэм Арне Слот Футбол

Арне Слот подписал новый контракт с «Фейеноордом».

44-летний специалист продолжит возглавлять клуб, продлив соглашение до 2026 года.

Интерес к Арне Слоту проявлял «Тоттенхэм», но тренер решил остаться в «Фейеноорде».

Слот возглавил «Фейеноорд» в 2021 году. В нынешнем сезоне клуб под его руководством впервые с 2017 года стал чемпионом Нидерландов.

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3 комментария

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azt3c14
И правильно сделал.Мне кажется,ТТХ в следующем сезоне уже будет без Кейна
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Direct free kick
Хорошо его наказал великий Моуриньо 2 весны подряд
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The Best
Слот использовал Тоттенхэм чтобы выбить себе новый контракт в Фейеноорде 😂
Видимо после того как у Моура и Конте там ничего не получилось уже мало кто хочет в это болото идти с жадным владельцем.
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