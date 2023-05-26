«Фейеноорд» продлил контракт со Слотом. Тренера называли претендентом на пост в «Тоттенхэме»
Арне Слот подписал новый контракт с «Фейеноордом».
44-летний специалист продолжит возглавлять клуб, продлив соглашение до 2026 года.
Интерес к Арне Слоту проявлял «Тоттенхэм», но тренер решил остаться в «Фейеноорде».
Слот возглавил «Фейеноорд» в 2021 году. В нынешнем сезоне клуб под его руководством впервые с 2017 года стал чемпионом Нидерландов.
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Видимо после того как у Моура и Конте там ничего не получилось уже мало кто хочет в это болото идти с жадным владельцем.