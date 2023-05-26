Семенов об «Ахмате»: «Иногда можем получить двойные премиальные даже после поражения, если руководители сочтут его достойным»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Андрей Семенов деньги Футбол

Андрей Семенов рассказал о системе поощрений в «Ахмате».

— Руководство «Ахмата» вас по-особому стимулирует на большие успехи?

— Да-да-да, всегда звонит и поздравляет с победами.

— Рамзан Кадыров звонит?

— Нет, Магомед Даудов (президент «Ахмата» — прим. ред.). Все следят и мотивируют быть как можно выше.

— Многие игроки «Терека» конца 2000-х – начала 2010-х годов в интервью вспоминают, как руководство дарило различные подарки за победы. Сейчас такого совсем уже нет?

— У нас и так все есть. Всем, чем нужно, команда всем обеспечена, поэтому никаких подарков в принципе не надо. У нас есть и двойные премиальные, которые иногда президент клуба обеспечивает, так что у нас все в порядке.

— За матчи с «Зенитом» и «Спартаком» получаете двойные премиальные?

— Да.

— А за матчи с другими командами?

— Смотря на игру. Руководство от нее отталкивается при принятии решения. После игры они решают. Иногда можем получить двойные премиальные даже после поражения, если руководители сочтут его достойным. Поощряют нас так, что больше ничего не нужно, – сказал защитник «Ахмата».

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9 комментариев

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Tydeus
Ответ Иван Тасминский
В еврокубки бы их, с достойными поражениями они бы на одних премиальных миллиардерами бы стали.
Ага. Я бы посмотрел на результат проверки Ахмата комиссией по финансовому фейр-плей)
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Иван Тасминский
В еврокубки бы их, с достойными поражениями они бы на одних премиальных миллиардерами бы стали.
+6
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tankist231
Ответ Сергей Жарковский
Странная система оплаты: выиграл-💸! Проиграл-💸! Никакой мотивации!
Мотивация проиграть достойно, а не абы как))
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Иван Новиков
Интересно, в побратиме тоже доплачивают за достойные поражения?
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