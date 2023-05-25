«Реал» вышел на 2-е место, обогнав «Атлетико» на 1 очко за 2 тура до конца Ла Лиги

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Атлетико Эспаньол Ла Лига Диего Симеоне Райо Вальекано Футбол

«Реал» и «Атлетико» поменялись местами в таблице чемпионата Испании.

Команда Диего Симеоне сегодня сыграла вничью с «Эспаньолом» (3:3). На ее счету 73 очка после 36 туров.

«Реал» за несколько часов до этого одолел «Райо Вальекано» (2:1). Набрав 74 балла, он опередил «Атлетико».

В оставшихся матчах чемпионата соперниками команды Карло Анчелотти станут «Севилья» и «Атлетик», их конкурентов – «Реал Сосьедад» и «Вильярреал».

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12 комментариев

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4r9dd4xr9n
Матч не смотрел , но даже представить не могу , Атлетико перестал играть или Эспаньол так сильно прибавил
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Dayway
Ответ Ебздрогыч
Атлетико пустил 3 во втором тайме в знак поддержки Винисиуса
Что то барсучьи сердца теряют унисон( Там нужно так: Алвесу вон банан кидали и ничего; из 8 жалоб - 7 на Винни; Перес включил админ ресурс; Может ещё весь город наказать за плевое дело. А то так плюсов небе не насосать
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