«Реал» вышел на 2-е место, обогнав «Атлетико» на 1 очко за 2 тура до конца Ла Лиги

«Реал» и «Атлетико» поменялись местами в таблице чемпионата Испании.

Команда Диего Симеоне сегодня сыграла вничью с « » (3:3). На ее счету 73 очка после 36 туров.

«Реал» за несколько часов до этого одолел « » (2:1). Набрав 74 балла, он опередил « ».

В оставшихся матчах чемпионата соперниками команды станут «Севилья» и «Атлетик», их конкурентов – «Реал Сосьедад» и «Вильярреал».

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