«Вторым Уткиным стать нельзя, только средний комментатор об этом мечтает. Профессия уникальна: ты можешь работать лишь самим собой». Босс комментаторов «Матч ТВ» Акулинин о Василии

Сергей Акулинин считает, что хороший комментатор не будет стремиться кому-либо подражать.

– Тебе не хотелось стать вторым Уткиным?

– Вторым Уткиным мечтает стать только средний комментатор. Это один из этапов роста. Как только комментатор перерастает этот момент, то понимает, что никаким вторым Уткиным стать нельзя. И вообще никем вторым стать нельзя.

Ты можешь стать только собой – потому что профессия очень индивидуальная. Она уникальна тем, что ты можешь работать только самим собой.

А ресурс, который тратится на работу комментатора, его не восполнить, потому что это ты сам. Отдаешь много сил, расшатываешь нервную систему – в общем, изнашиваешь сам себя, свою психологическую устойчивость.

Меня молодые ребята спрашивают: «Как стать комментатором?» Я отвечаю: «Берете интернет, находите биографии ваших любимых комментаторов и читаете, как они ими стали». Все истории индивидуальные – их не повторить, – сказал в интервью менеджер, отвечающий за назначение комментаторов на «Матч ТВ».

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