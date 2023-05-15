Коке о 3-м месте «Атлетико»: «Хотим быть как можно выше. Надеюсь, выиграем все 4 матча»

Коке надеется, что «Атлетико» займет второе место в Ла Лиге.

Хавбек мадридского клуба высказался после поражения от « » (0:1).

«В первом тайме мы играли не лучшим образом, это факт. «Эльче» здорово поддавливал, и у нас ничего не получалось.

Во втором тайме мы отреагировали, но не так, как должны были. Хотим быть как можно выше [в таблице]. Надеюсь, выиграем все четыре матча.

У нас была серия хороших матчей, нужно было продолжать в том же духе. Сегодня не получилось, но еще осталось четыре тура», – сказал .