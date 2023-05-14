«Реал» поднялся на 2-е место, опередив «Атлетико» на 2 очка за 4 тура до конца Ла Лиги

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Хетафе Атлетико Ла Лига Диего Симеоне Эльче Футбол

«Реал» опередил «Атлетико» по итогам 34-го тура Ла Лиги.

Команда Карло Анчелотти вчера обыграла «Хетафе» (1:0), а команда Диего Симеоне сегодня уступила «Эльче» (0:1).

За 4 тура до конца чемпионата «Реал» поднялся на вторую строчку с 71 очком, «Атлетико» опустился на третью – у него осталось 69 баллов.

В оставшихся играх в Ла Лиге первых ждут встречи с «Валенсией», «Райо Вальекано», «Севильей» и «Атлетиком», вторых – с «Осасуной», «Эспаньолом», «Реал Сосьедад» и «Вильярреалом».

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15 комментариев

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Vegas Knight
Проиграть последнему месту и из-за этого пропустить вперёд Реал это фэйл, конечно, сезон полностью смазан, учитывая бездарную ЛЧ
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Дени Сыч
Эффект Азара.
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Сергей Жарковский
Реал второй !👏
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-4
+2
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Тюменский медвежонок
Ответ Vegas Knight
Проиграть последнему месту и из-за этого пропустить вперёд Реал это фэйл, конечно, сезон полностью смазан, учитывая бездарную ЛЧ
Эльче вообще удивляет, казалось бы давно по факту вылетели и мотивации не должны быть никакой, потому что тупо доигрывают сезон, но умудрились Вильярреал во 2-м круге победить, а теперь вот и Атлетико Мадрид, спрашивается чего так раньше не играли...
+1
0
+1
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Андрей Хенто
Привез конечно вратарь Атлетико знатно. Сложно найти оправдания команде Симеоне, когда проигрываешь последней команде лиги.
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ARIGAMI ARIGAMI
Что имеем...
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jonnysilverhand01
Реал Хола Хала Мадридос !
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Syndycate
В этом сезоне второе место очень даже важное потенциально, кто знает что с Барсой сделают после суда по Негрейре
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Michael
А Атлетико-то что мешает нормально в чемпионате играть?
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Vegas Knight
Ответ Тюменский медвежонок
Эльче вообще удивляет, казалось бы давно по факту вылетели и мотивации не должны быть никакой, потому что тупо доигрывают сезон, но умудрились Вильярреал во 2-м круге победить, а теперь вот и Атлетико Мадрид, спрашивается чего так раньше не играли...
Атлетико вообще отвратительно играет с последними местами, вспомнил как даже вратарь Эйбара гол забил
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Guillermo
Ответ Тюменский медвежонок
Эльче вообще удивляет, казалось бы давно по факту вылетели и мотивации не должны быть никакой, потому что тупо доигрывают сезон, но умудрились Вильярреал во 2-м круге победить, а теперь вот и Атлетико Мадрид, спрашивается чего так раньше не играли...
Есть у скромных испанских команд такая черта характера - выдавать максимум против топ клубов. Это почётно и достойно. В противовес есть немецкие клубы, там бороться с грандами непрактично).
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