«Реал» поднялся на 2-е место, опередив «Атлетико» на 2 очка за 4 тура до конца Ла Лиги
«Реал» опередил «Атлетико» по итогам 34-го тура Ла Лиги.
Команда Карло Анчелотти вчера обыграла «Хетафе» (1:0), а команда Диего Симеоне сегодня уступила «Эльче» (0:1).
За 4 тура до конца чемпионата «Реал» поднялся на вторую строчку с 71 очком, «Атлетико» опустился на третью – у него осталось 69 баллов.
В оставшихся играх в Ла Лиге первых ждут встречи с «Валенсией», «Райо Вальекано», «Севильей» и «Атлетиком», вторых – с «Осасуной», «Эспаньолом», «Реал Сосьедад» и «Вильярреалом».
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