«Реал» поднялся на 2-е место, опередив «Атлетико» на 2 очка за 4 тура до конца Ла Лиги

«Реал» опередил «Атлетико» по итогам 34-го тура Ла Лиги.

Команда Карло Анчелотти вчера обыграла « » (1:0), а команда сегодня уступила « » (0:1).

За 4 тура до конца чемпионата «Реал» поднялся на вторую строчку с 71 очком, « » опустился на третью – у него осталось 69 баллов.

В оставшихся играх в первых ждут встречи с «Валенсией», «Райо Вальекано», «Севильей» и «Атлетиком», вторых – с «Осасуной», «Эспаньолом», «Реал Сосьедад» и «Вильярреалом».