Фабио Капелло: «Зенит» можно назвать лучшей командой России в истории. Семак отлично поработал»

Фабио Капелло считает нынешний «Зенит» лучшей командой в истории России.

«Я поздравляю «Зенит» с очередным чемпионским титулом. Это очень достойная команда, ведь они не отдают чемпионство уже пять лет.

Думаю, что «Зенит» заслуженно можно назвать лучшей командой России в истории. Также хочется отметить , он проделал отличную работу», – сказал бывший главный тренер сборной России.

Миллер стихотворением поздравил «Зенит» с чемпионством: «Пять из пяти. Празднуй, футбольная столица!»

Александр Мостовой: «Не хочу говорить, что Семак – лучший тренер РПЛ. Станет ли «Урал» чемпионом с ним? Никогда»