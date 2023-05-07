Фабио Капелло: «Зенит» можно назвать лучшей командой России в истории. Семак отлично поработал»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Фабио Капелло Советский спорт Футбол

Фабио Капелло считает нынешний «Зенит» лучшей командой в истории России.

«Я поздравляю «Зенит» с очередным чемпионским титулом. Это очень достойная команда, ведь они не отдают чемпионство уже пять лет.

Думаю, что «Зенит» заслуженно можно назвать лучшей командой России в истории. Также хочется отметить Семака, он проделал отличную работу», – сказал бывший главный тренер сборной России.

Миллер стихотворением поздравил «Зенит» с чемпионством: «Пять из пяти. Празднуй, футбольная столица!»

Александр Мостовой: «Не хочу говорить, что Семак – лучший тренер РПЛ. Станет ли «Урал» чемпионом с ним? Никогда»

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21 комментарий

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Alex Korolev
В истории России, которую знает Капелло, да
+28
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Фёдор Кузнецов
Так журналисты и жо Спалетти доберутся
+14
-1
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Катя СПб
Ответ Spartakus1984
За всю историю не скажу.По моему тут все ясно.зенит только благоадря миллионам денег стал побеждать а что было до этого?В Приницпе как и ЦСКА.
До этого были админресурсы всесоюзных и республиканских министерств, профсоюзов и т.п
+13
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Катя СПб
Ответ Дядя Вадя
Семаку пора в ПСЖ! Этот тренерский гений давно перерос РПЛ.. Привезите ещё 3-4 бразильца лямов за 100 в сумме и можно Быстрова с Аршавиным тренерами поставить.. или Орлова...
Уверена, что Аршавин, Быстров или даже Орлов с составом Спартака занимали бы места намного выше 10-го.
+8
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Safar Safar
Стадион шумит Зенит Зенит Зенит
+5
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Alex_V69
Спасибо, Дон Фабио! Питер - с победой!
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murzzzzzilka
Ответ Катя СПб
До этого были админресурсы всесоюзных и республиканских министерств, профсоюзов и т.п
Сейчас-то их у Зенита нет, конечно:)))))))))
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Дмитрий Соболев
фабио,историю хоть бы посмотрел,а потом писал
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свинья в лесу
Ответ Катя СПб
Уверена, что Аршавин, Быстров или даже Орлов с составом Спартака занимали бы места намного выше 10-го.
а ну-ка поясни.
только стрелки не метай. сражу предупреждаю.
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