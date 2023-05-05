«Извинения Месси ничего не меняют. Он признал ошибку, а это означает правоту «ПСЖ». Лео не нужен, чтобы выиграть Лигу 1». Ротен об инциденте

Теги ПСЖ Жером Ротен Лионель Месси лига 1 Франция Футбол

Жером Ротен считает, что извинения Лионеля Месси не поменяют его ситуацию в «ПСЖ».

Лионель Месси опубликовал обращение, в котором извинился перед «ПСЖ» за поездку в Саудовскую Аравию без разрешения.

«Он ошибся и признал это. Поэтому это уже означает, что «ПСЖ» сделал правильно, наказав его.

Я не руководитель клуба, но мое мнение просто. Я перекладываю ответственность на Месси.

Он провел два года в «ПСЖ». Достаточно ли он приложил усилий на поле, чтобы ему это можно было бы это простить? Ответ – нет.

На мой взгляд, Месси не нужен «ПСЖ», чтобы выиграть чемпионат Франции. Это грустно, но извинения ничего не меняют.

Он говорит, что извиняется перед своими товарищами по команде, а не перед болельщиками. Я не понимаю, почему он сказал, что не может отложить поездку.

Он находит отговорку... Он извиняется, но находит отговорку. В чем его работа? Покрасоваться и взять большой чек? Или играть в футбол и как можно лучше представлять «ПСЖ»?» – сказал бывший футболист парижан.

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120 комментариев

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stoudemire
а почему Месси должен извиняться перед болельщиками, которые сначала его освистывают, потом угрожают и скандируют оскорбления ему и его семье? пошли они лесом., Месси ничего плохого клубу не сделал.
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rigobersong
Понятно, что никчемный Ротен хочет выслужиться перед кем-то, но по сути-то кто это? Где с ним был ПСЖ?:) А вот Комбуаре очень уважаемая фигура для ПСЖ, ковал победы клубу в 90х, потом тренировал и даже с клубом, где главной звездой был Нене смог выиграть Кубок:) Поэтому для любого здравого человека мнение легенды ПСЖ Комбуаре, будет гораздо выше никчемного хейтера ротена!:))
+83
-45
+38
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therealgreenman
Это аля Пирс Морган на минималках чтоль?

Кто это? Новый персонаж? Новая гадюка?
+58
-27
+31
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Джавид Гасанов
Закрыл бы уже свой ротен
+22
-6
+16
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vwzx8mx5vh
Ротен занимается травлей Месси и все довольны
Закомплексованый клуб и фанаты конечно
+16
-3
+13
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МСД
Ответ QWertY
Так он и для ЛЧ не нужен. Его подписали тупо из за бешеной медийки, чтобы хоть как то повысить интерес к лиге водокачки. Вот и все
Конечно для медийки. А разве 35 летнего игрока подписывают для победы в ЛЧ ? На Месси ПСЖ сделал себе имидж и бабки, а Месси отлично подготовился к ЧМ и выиграл его.
+13
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+12
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Усатая Козляра
Ответ Aleksandr Dubovik
Пора расставаться, с пешеходом у ПСЖ нет никаких перспектив.
У ПСЖ и так нет каких то перспектив
Проект был под ЧМ в Катаре
Шейхи поигрались, а теперь эта бездонная дыра никому станет не нужна
+13
-2
+11
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КрутойЧувак
Ротен - это французский Мостовой. По всем его высказываниям очевидно, что он мечтает работать в ПСЖ, но его не зовут. Наверное, бумажки какой-то нет.
+11
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QWertY
Так он и для ЛЧ не нужен. Его подписали тупо из за бешеной медийки, чтобы хоть как то повысить интерес к лиге водокачки. Вот и все
+15
-5
+10
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Oleg
Почему то ротен оправдывал бездаря роналду за позор, который португалец устроил в адрес МЮ.
+12
-2
+10
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человек-муравей человек-физрук
ходят слухи что Ротен и Морган давно живут вместе а местный Роман их сын
+11
-3
+8
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Назар Игорь
Моська лает на льва.
+10
-4
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человек-муравей человек-физрук
чтобы выиграть чемпионат Франции им и Мбаппе не нужен. но его держать и платят больше всей остальной команды. как вообще можно всерьез воспринимать слова человека который говорит что команде не нужен лучший игрок лиги по гол+пас
+7
-1
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Игорь Климов
Этот Ротен - это случайно не французский прототип Моргана?
+13
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filippa
что это за 🤡??
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Комил Мирзаев
ротен ты даже шунурки легендарный Месси не стоишь, чувак палку перегибаешь🤣
+5
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Dmitriy Perepelitsa
Как показывают некоторые игры парижа, если бы не Месси, видимо и чемпионство было бы невыполнимой задачей в этом сезоне.
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Phantomm
Просто напомню ,что Ротен который высказывается как "легенда" ПСЖ ,за 7 сезонов забил меньше голов чем Месси за один этот .Почему то он считает ,что от Месси нет толку,а себя считает легендой 😀
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Caterina
Шта?? Перед кем извиниться????
Ротену не помешало бы немножечко мозга. Но тогда он не был бы востребован французской прессой.
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-1
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граф Якунин
Ответ therealgreenman
Это аля Пирс Морган на минималках чтоль? Кто это? Новый персонаж? Новая гадюка?
Бывший футболист
+4
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Oleg
Ответ Djeday
так может Месси надо было с Баварией борьбу показывать? а не ходить в центре поля и убирать ножки от стыков Правильно делают, что освистывают
С Баварией Лео один из лучших на поле, а вот центр проекта Мбаппе полностью провалился.
+5
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Экспертное мнение
Ответ Антон Bratishchev
Взятый ЧМ по липовым пенальти
Липовым на ЧМ был признан только один пенальти - в ворота Ганы после нырка Роналду в штрафной как в бассейн
+10
-6
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Universal1000
Ответ Роман
Чувак, ты видишь, что проигрываешь в комментах) Как я легко тебя вывел на эмоции. Вы персофанаты вашего кумирка самые отпетые.
Проигрываю в комментах? Вот черт! Вот задница-то нежданная!
Ты что тут играешь и кого-то побеждаешь, Роман?
Роман, серьезнооо?

Это не есть нормально для здорового человека.
Но как я сказал - лечение после Восемнадцатого Декабря не поможет.
+3
0
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Universal1000
Ответ Роман
Я прочитал в твоём сообщении боль)
Животу до сих пор больно - ты совершенно прав.
Тяжело со смеху разгибаться.
Больна плеать!
+3
0
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Сергей Ямковой
У Месси за одни сезон больше голевых действий чем у этого 👄 за всю карьеру.
+3
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