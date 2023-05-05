«Извинения Месси ничего не меняют. Он признал ошибку, а это означает правоту «ПСЖ». Лео не нужен, чтобы выиграть Лигу 1». Ротен об инциденте
Жером Ротен считает, что извинения Лионеля Месси не поменяют его ситуацию в «ПСЖ».
Лионель Месси опубликовал обращение, в котором извинился перед «ПСЖ» за поездку в Саудовскую Аравию без разрешения.
«Он ошибся и признал это. Поэтому это уже означает, что «ПСЖ» сделал правильно, наказав его.
Я не руководитель клуба, но мое мнение просто. Я перекладываю ответственность на Месси.
Он провел два года в «ПСЖ». Достаточно ли он приложил усилий на поле, чтобы ему это можно было бы это простить? Ответ – нет.
На мой взгляд, Месси не нужен «ПСЖ», чтобы выиграть чемпионат Франции. Это грустно, но извинения ничего не меняют.
Он говорит, что извиняется перед своими товарищами по команде, а не перед болельщиками. Я не понимаю, почему он сказал, что не может отложить поездку.
Он находит отговорку... Он извиняется, но находит отговорку. В чем его работа? Покрасоваться и взять большой чек? Или играть в футбол и как можно лучше представлять «ПСЖ»?» – сказал бывший футболист парижан.
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
Кто это? Новый персонаж? Новая гадюка?
Закомплексованый клуб и фанаты конечно
Проект был под ЧМ в Катаре
Шейхи поигрались, а теперь эта бездонная дыра никому станет не нужна
Ротену не помешало бы немножечко мозга. Но тогда он не был бы востребован французской прессой.
Ты что тут играешь и кого-то побеждаешь, Роман?
Роман, серьезнооо?
Это не есть нормально для здорового человека.
Но как я сказал - лечение после Восемнадцатого Декабря не поможет.
Тяжело со смеху разгибаться.
Больна плеать!