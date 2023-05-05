Жером Ротен считает, что извинения Лионеля Месси не поменяют его ситуацию в «ПСЖ».

опубликовал обращение, в котором извинился перед « » за поездку в Саудовскую Аравию без разрешения.

«Он ошибся и признал это. Поэтому это уже означает, что «ПСЖ» сделал правильно, наказав его.

Я не руководитель клуба, но мое мнение просто. Я перекладываю ответственность на Месси.

Он провел два года в «ПСЖ». Достаточно ли он приложил усилий на поле, чтобы ему это можно было бы это простить? Ответ – нет.

На мой взгляд, Месси не нужен «ПСЖ», чтобы выиграть чемпионат Франции. Это грустно, но извинения ничего не меняют.

Он говорит, что извиняется перед своими товарищами по команде, а не перед болельщиками. Я не понимаю, почему он сказал, что не может отложить поездку.

Он находит отговорку... Он извиняется, но находит отговорку. В чем его работа? Покрасоваться и взять большой чек? Или играть в футбол и как можно лучше представлять «ПСЖ»?» – сказал бывший футболист парижан.

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