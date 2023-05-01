Агент о Головине в «Монако»: «Саша уже ветеран, делает погоду в коллективе, помогает новым игрокам»

Теги Монако лига 1 Франция Александр Клюев Александр Головин Футбол

Агент Александра Головина рассказал о роли хавбека в «Монако».

«Я не могу сказать, что Саша расцвел именно в этом сезоне и при нынешнем тренере Клемане. Голова никогда в «Монако» не падал ниже определенного уровня, всегда был одним из лидеров. Просто при Клемане команда обрела стабильность. Да и сам Сашка стал мудрее в футболе и в жизни.

Головин уже ветеран, делает погоду в коллективе, помогает новым игрокам», — сказал Александр Клюев.

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4 комментария

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Михаил Зюбин
Ответ illusion_07
Для меня Саша уже перерос Монако, ему бы перейти в Атлетико, Дортмунд, Тоттенхэм и т.д.
Какой дурак переедет из солнечной Анапы.. т.е. Монако, в какое-то другое государство? нигде лечше ему не будет, а тут всё стабильно.
+6
0
+6
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Ilia Maksiokov
норм погоду делает на 0:4 дома.....
+2
0
+2
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illusion_07
Для меня Саша уже перерос Монако, ему бы перейти в Атлетико, Дортмунд, Тоттенхэм и т.д.
+1
-1
0
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Сергей Орлов
И проваливает борьбу за Лигу Чемпионов.
0
0
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