Агент о Головине в «Монако»: «Саша уже ветеран, делает погоду в коллективе, помогает новым игрокам»
Агент Александра Головина рассказал о роли хавбека в «Монако».
«Я не могу сказать, что Саша расцвел именно в этом сезоне и при нынешнем тренере Клемане. Голова никогда в «Монако» не падал ниже определенного уровня, всегда был одним из лидеров. Просто при Клемане команда обрела стабильность. Да и сам Сашка стал мудрее в футболе и в жизни.
Головин уже ветеран, делает погоду в коллективе, помогает новым игрокам», — сказал Александр Клюев.
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