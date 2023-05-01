Агент о Головине в «Монако»: «Саша уже ветеран, делает погоду в коллективе, помогает новым игрокам»

Агент Александра Головина рассказал о роли хавбека в «Монако».

«Я не могу сказать, что Саша расцвел именно в этом сезоне и при нынешнем тренере Клемане. Голова никогда в « » не падал ниже определенного уровня, всегда был одним из лидеров. Просто при Клемане команда обрела стабильность. Да и сам Сашка стал мудрее в футболе и в жизни.

уже ветеран, делает погоду в коллективе, помогает новым игрокам», — сказал .

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